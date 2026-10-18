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Euskadi

Cuatro horas de viaje para 35 kilómetros y varios medios de transporte: el "reto" de acudir a la universidad para algunos estudiantes vascos

Proponen como una posible solución que Bizkaibus haga parada en Llodio
Han creado la plataforma 'Aiaraldetik Euskal Herriko Unibertsitatera autobusez' y proponen como posible solución que Bizkaibus haga parada en Llodio. Redacción Euskadi
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Vitoria-GasteizA muchos universitarios alaveses les suena el despertador cada día entre las cinco y las seis de la mañana, a pesar de que sus clases no darán comienzo hasta tres o cuatro horas más tarde. La razón de ‘pegarse ese madrugón’ no es por gusto sino porque es la única manera que tienen de llegar a tiempo al campus universitario de Leioa donde cursan sus estudios en alguna de las facultades de la EHU.

¿Tan lejos viven que necesitan cuatro horas para ir y venir a clase? La verdad es que no, todos ellos viven en municipios de la comarca alavesa de Aiaraldea: Amurrio, Llodio, Artzinega, Ayala y Okondo. Paradójicamente, la zona de Álava más próxima a Vizcaya, donde se encuentra el campus.

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En casi todas ellas, la distancia en kilómetros oscila entre 30 y 35 kilómetros, y supera por poco los 40 desde Amurrio. Sin embargo, no hay transporte público directo entre sus casas y la universidad y para estos estudiantes desplazarse al campus de Leioa se ha convertido en un “reto”.

Cuatro horas y varios medios de transporte

Casi una gymkana, en la que de buena mañana, toca enlazar varios medios de transporte que les llevan a subir y bajar de trenes y autobuses en distintos municipios antes de llegar a su destino.

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Medio centenar de familias de esta zona se han organizado en torno a la plataforma 'Aiaraldetik Euskal Herriko Unibertsitatera autobusez' para reclamar que estos estudiantes puedan coger un autobús de Bizkaibus, por ejemplo en Llodio, o que los autobuses que enlazan Vitoria y Leioa sumen una parada en su trayecto en esa localidad.

El problema con la oferta de transporte público para el alumnado no es nuevo en este municipio alavés y las familias llevan años reclamando una solución. El Ayuntamiento consciente de que “no siempre la oferta responde a sus horarios y necesidades”, y que “eso tiene una incidencia directa en su día a día”, ya propuso antes de verano una nueva plataforma digital para fomentar el coche compartido a través de la página web municipal: ‘Partekatu’, para que las personas que viajan al campus de Leioa pudieran ponerse en contacto entre sí para compartir vehículo y organizar sus desplazamientos de forma más sencilla, ampliando así, las opciones de transporte disponibles, reduciendo los costes de los trayectos y haciendo más cómodos los desplazamientos diarios.

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