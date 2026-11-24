Los herederos del fundador no quieren seguir con el relevo generacional porque no es rentable y quieren vender

El posible cierre del histórico colegio Decroly deja a las familias de 700 niños desamparadas: "Es un desgarro en la comunidad"

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El colegio Decroly, uno de los centros educativos con más historias de Madrid, va a cerrar cuando cumple un siglo. Los bisnietos de su fundador han decidido venderlo y el suelo va a ser destinado para vivienda pública. Las familias de los 700 niños escolarizados les ha pillado por sorpresa la noticia y no saben qué van a hacer cuando termine el curso.

La indignación ha sido máxima a las puertas del colegio. En el patio, cientos familias y profesores se sienten indignados con este cierre inesperado. En total, 100 maestros se quedarán sin trabajo y 700 niños no tendrán colegio.

“Sabemos que esta incertidumbre está generando una gran alarma entre las familias", señala la AMPA

Decroly es un referente con 100 años de historia. Lleva formando niños desde 1927 y es de titularidad pública, pero los herederos del fundador no quieren seguir con el relevo generacional porque no es rentable y quieren vender. Hoy, en el colegio, han aparecido carteles de los que se oponen al cierre del colegio: "El Decroly no se vende, se defiende”. El plazo para renovar la concesión se cumplía este martes, pero los dueños de Colegio Decroly, S.L., herederos de Ladislao Palenzuela, la persona que lo fundó hace 99 años, han avisado de que no la solicitarán, tal y como explica el medio citado.

“Sabemos que esta incertidumbre está generando una gran alarma entre las familias, como es normal. Desde la AMPA estamos trabajando para obtener información contrastada y defender los intereses de las familias y la continuidad del proyecto educativo”, ha destacado la AMPA.

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La Consejería de Educación ofrecerá una escolarización alternativa

Las familias viven ahora un momento de angustia y desesperación por la triste noticia. “Es un desgarro en la comunidad. Yo llevo aquí en Madrid 20 años y no me he sentido parte real de la ciudad, de una comunidad, hasta que he tejido esta red en el colegio. Es algo muy preciado lo que se rompe. Son mil relaciones entre hijos, hermanos, padres... Y son de las que duran y se perpetúan, de las que hacen ciudad”, ha lamentado José Rambla, informático y padre de dos alumnas del colegio.

Las clases seguirán hasta final de curso y la Consejería de Educación ofrecerá una escolarización alternativa para los alumnos. El futuro del solar es incierto aunque sus dueños han pedido el cambio de calificación para construir vivienda protegida este mismo año.