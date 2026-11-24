Los maestros han llegado hasta la Consejería de Educación para insistir en que el Gobierno madrileño se siente a negociar

Los profesores madrileños mantienen su lucha en la séptima semana de huelga con marchas lentas en carreteras por "una educación pública y de calidad”

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Los profesores han empezado la séptima semana de protestas. Hoy, una marcha lenta en coche y bicicleta ha llenado las calles de Madrid en hora punta. Los maestros siguen en huelga para reclamar mejoras salariales y una bajada de ratios en las aulas. En total, ocho columnas de docentes han salido a las calles para que se escuchen sus reivindicaciones.

Los maestros han llegado hasta la Consejería de Educación para insistir en que el Gobierno madrileño se siente a negociar. Esto surge poco después de las acusaciones de adoctrinamiento por parte de la consejera que los mismos profesores califican "de un intento de infundir miedo".

La manifestación ha acabado en Sol

La protesta ha finalizado en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Los profesores aseguran que les sobra paciencia y que la huelga de maestros va para largo. "Queremos una educación única, exclusiva y calidad para todos los alumnos independientemente de donde vivan", inciden los manifestantes, recalcando además que es "urgente" que se dejen de "vulnerar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, tanto del alumnado como de los docentes".

La marcha lenta de vehículos y bicicletas ha afectado también a algunas carreteras en una hora punta ya de por sí muy complicada diariamente en lo que se refiere al continuo tráfico en Madrid. Particularmente, en la llamada a circular con sus vehículos a 20 kilómetros por hora, los coches han partido a aproximadamente las 07:00 horas en ocho columnas desde San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá, lo que ha provocado un incremento en la congestión circulatoria en la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-5, la A-6, la A-42 y la M-607.