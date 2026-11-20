Compartir







MadridLa Comunidad de Madrid ha remitido unas instrucciones a los centros públicos para imponer el "deber de neutralidad" ante los alumnos, prohibiendo a los profesores utilizar las aulas, las plataformas de comunicación oficiales o las fachadas de los colegios e institutos para promover la huelga educativa que mantiene el sector desde el 14 de octubre.

El documento, dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa y dirigido también a la Inspección además de a los equipos directivos de los centros, advierte de que la función de la escuela es "educar, no adoctrinar" para lo que han establecido un listado de prohibiciones.

PUEDE INTERESARTE La vuelta al cole en Cataluña comienza con huelga de profesores

"No está permitido" animar a los alumnos a sumarse a las protestas

El Gobierno regional prohíbe a los docentes aprovechar sus clases, las tutorías, los exámenes o incluso los periodos en los que cumplen "servicios mínimos" para intentar ganar el apoyo del alumnado hacia las reivindicaciones de la huelga, así como animarles a sumarse a protestas o recogidas de firmas.

El texto recoge que "no está permitido" animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto político, ideológico o sindical, ni presionarles para que lo hagan, al igual que veta hacer comentarios, juicios de valor o señalamientos ante los alumnos o las familias sobre "los compañeros que hacen huelga o que deciden ir a trabajar durante una huelga".

PUEDE INTERESARTE Profesores y alumnos de un instituto de Vitoria pide frenar el inminente desahucio de tres de sus alumnos y su familia

Respecto a los materiales del aula, queda prohibido utilizar las plataformas oficiales de la Consejería (Raíces, Roble o EducaMadrid), las redes sociales institucionales, las circulares o las reuniones con padres para enviar manifiestos sindicales o posiciones de parte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al igual que tampoco se podrán usar las fotocopiadoras o el papel del centro para repartir propaganda y se prohíbe colgar pancartas, carteles o símbolos en las fachadas, vallas o espacios comunes que puedan dar a entender que el centro, a nivel institucional, se adhiere a la huelga.

El Gobierno regional aclara que el mero hecho de llevar prendas personales -como las habituales camisetas de la ‘Marea Verde’-, chapas o lazos no constituirá una infracción, siempre y cuando el profesor no realice con ellas acciones de proselitismo dirigidas a los menores.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, señalan que, aunque no se creen nuevos castigos legales por sí mismos, significarán que saltarse estas prohibiciones activará el régimen disciplinario de los empleados públicos.

La huelga indefinida en la educación pública madrileña empezó el pasado 14 de octubre, y está convocada por dos de los cuatro sindicatos que integran la Mesa Sectorial -CCOO y UGT- y otros sindicatos minoritarios y plataformas.