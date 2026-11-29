Iván Sevilla Europa Press 29 NOV 2026 - 10:27h.

El accidente se produjo a las 5:15 horas debajo de la Avenida de la Paz y la M-30, al lado del metro de Puente de Vallecas

Como consecuencia del golpe, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura en una pierna

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MadridUn repartidor que iba en bicicleta, de 47 años, tuvo que ser hospitalizado al quedar en estado muy grave tras ser atropellado por un coche en un punto entre el barrio de Adelfas y Numancia en Madrid.

Según ha informado el servicio de emergencias de la capital, el accidente de tráfico se produjo a las 5:15 horas de la madrugada debajo de la Avenida de la Paz y la carretera M-30, donde está la estación de metro de Puente de Vallecas.

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En ese tramo que conecta la Avenida de la Albufera con la de la Ciudad de Barcelona, el turismo que circulaba a gran velocidad golpeó al ciclista y después acabó empotrándose contra una larga marquesina de autobús.

De hecho, antes de frenarse al impactar con el cristal de ese mobiliario, el vehículo arrancó postes de luz y alguna valla que había instalados en la zona. El conductor no necesitó asistencia sanitaria.

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Traumatismo craneoencefálico severo y una fractura

En cambio, la víctima del atropello sí que sufrió traumatismo craneoencefálico severo y una fractura en la pierna izquierda. Fue atendido por los sanitarios del Samur-PC que se desplazaron hasta el lugar.

Intubaron al afectado, lo estabilizaron y lo evacuaron al Hospital Gregorio Marañón. Su bicicleta también quedó destrozada sobre la calzada. La Policía Municipal de Madrid elaboró el atestado e investiga las causas de la colisión.