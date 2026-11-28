Redacción Galicia Europa Press 28 NOV 2026 - 12:57h.

El atropello mortal se produjo a las 18:30 horas a la altura del número 739 de la carretera de Catabois en Ferrol, A Coruña

Los peatones, ambos de edad avanzada, sufrieron el golpe del vehículo cuando cruzaban de la parte izquierda a la derecha

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A CoruñaUna mujer mayor murió y otro anciano resultó herido grave al ser atropellados ambos por un coche cuando estaban cruzando una vía en Ferrol (A Coruña). El suceso se produjo este viernes 27 de noviembre.

Concretamente, según información facilitada por el Ayuntamiento de Ferrol, el siniestro se registró a las 18:30 horas a la altura del número 739 de la carretera de Catabois, cerca de una gasolinera.

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Los dos peatones pretendían llegar de la parte izquierda a la derecha de un tramo en el que los vehículos circulan en dos direcciones diferentes. Uno de ellos, el implicado en los hechos, iba en sentido AG-64.

Una zona "muy peligrosa" para cruzar

Después de recibir el impacto del turismo, al lugar acudieron sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local, quienes ya investigan lo ocurrido para determinar responsabilidades.

Confirmaron in situ el fallecimiento de una de las víctimas, mientras que la otra tuvo que ser evacuada a un hospital con lesiones de gravedad. Según la trabajadora de un negocio que hay allí, la zona "es muy peligrosa".

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Así lo ha relatado a 'La Voz de Galicia', añadiendo que suele cruzar a diario para tirar residuos a unos contenedores ubicados al otro lado de la carretera. "Procuro ir de día", ha asegurado en referencia a la mayor visibilidad que hay.