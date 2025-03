Blair, de 52 años, deslumbró en la alfombra roja con un elegante vestido negro de lentejuelas sin tirantes, adornado con una hilera de flores blancas en el corpiño, complementado con delicadas joyas de diamantes y unos zapatos de rejilla negros. Mientras tanto, Scout optó por un look más natural, aunque su dueña intentó colocarle un pequeño lazo negro en el cuello.

La conexión entre ambos no pasó desapercibida y muchas celebridades no dudaron en acercarse para saludar al carismático labrador. La actriz estadounidense Patricia Clarkson le dedicó un afectuoso abrazo, mientras que Chrissy Teigen, Laverne Cox, Justin Theroux y Zac Posen no pudieron resistirse a darle unas cuantas caricias. Blair compartió después algunas de esas imágenes en sus redes sociales, emocionada por la cálida recepción de su compañero canino. “Más de 25 años celebrando los Oscar. Pero esta noche ha sido especial. Scout es una cita perfecta”, escribió en Instagram.