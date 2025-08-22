Celia Molina 22 AGO 2025 - 15:58h.

La Asociación Cacereña para la Protección de los Animales pide ayuda para reparar los daños que el fuego provocó en el albergue

La Península Ibérica acumula el 66,8% del territorio quemado en 2025 en la UE, según Copernicus: más de 400.000 hectáreas, arrasadas

Compartir







El dispositivo desplazado a Cáceres para ayudar en la misión de extinción de los incendios registrados en Extremadura ha concluido su labor tras seis días de trabajo, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado. En el municipio de Aliseda, las llamas han arrasado miles de hectáreas y, entre los múltiples afectados, se encuentra la Protectora de Cáceres, que ha pedido ayuda a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, han solicitado la colaboración ciudadana para echar una mano en el albergue, que se ha visto afectado por los incendios. En concreto, han pedido que los voluntarios se pasen por allí este mismo domingo 24 de agosto para regar, dar de comer a los cachorros, recoger alguna piedra, hacer labores de jardinería y de limpieza o llevar herramientas. "El fuego ha afectado a nuestro albergue y te necesitamos más que nunca. Toda ayuda y toda mano es bienvenida. Pasa un buen día y, de paso, conoce nuestras instalaciones", han dicho en la red.

"Venid con pantalón largo, calzado cerrado y guantes"

"Hay mucho que limpiar en la parcela del albergue. Y nuestros peludos se pondrán muy contentos de recibir cariño y atenciones. Venid con pantalón largo, calzado cerrado y guantes. Pagamos con sonrisas, lametones y nuestro agradecimiento. Os esperamos", han sido sus indicaciones. Desde la misma cuenta de Instagram, contaron ya cómo tuvieron que ser evacuados por la proximidad del incendio y cómo los voluntarios se llevaron en sus coches a los perros y los gatos que tienen en su refugio. Los animales estaban "asustados", pero se encontraban a salvo de la muerte.

Igualmente, publicaron una imagen tomada con la cámara de seguridad del recinto, rodeado por el fuego. Afortunadamente, las labores de limpieza y desbroce de los voluntarios también minimizaron los daños y, ahora, solo queda arreglar y reconstruir los materiales perdidos. Por otra parte, el peligro de incendios sigue muy alto o extremo en Galicia, zonas del oeste de Castilla y León, norte de Extremadura, Andalucía oriental y otros puntos del este peninsular, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de un mensaje de Twitter.