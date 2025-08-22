La Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego

SalamancaUn hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha muerto días después, tras ser hospitalizado, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.

Visiblemente emocionado, el portavoz de Vox ha detallado ante la Diputación Permanente el nombre de esta persona, a la que conocía por haber compartido trabajos de arqueología, y ha vinculado su fallecimiento con su participación en las labores contra el incendio de Cipérez, aunque la Consejería de Sanidad ha asegurado que "no está relacionado con la inhalación de humo".