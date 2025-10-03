Gonzalo Barquilla 03 OCT 2025 - 20:06h.

Belle, una perra de EEUU, nació con los músculos de la cabeza estirados hacia atrás y se volvió viral: su dueña comparte su historia

Belle, una perra de EEUU que es una mezcla de dóberman y perro pastor, nació con los músculos de la cabeza estirados hacia atrás, lo que le da un aspecto de sorpresa o asombro de forma permanente. Su imagen es utilizada como meme en redes sociales desde hace mucho tiempo.

Lieschen O'Connor, de 38 años, adoptó a Belle en 2017 de la Lawrence Humane Society, en Kansas (EEUU), una organización que cuida de animales sin hogar y maltratados. La historia de esta perra viral se conoció hace ya unos años. Sin embargo, su dueña ha querido compartir su historia con detalles.

Muchos se preguntaban por qué la perra presentaba esa condición de aparentemente estar siempre 'en shock' o 'sorprendida'. Por ello, Lieschen ha explicado esta semana que nació con los músculos de la cabeza estirados hacia atrás porque "probablemente quedó atrapada en el canal de parto de su madre cuando era cachorra". Además, recordó cómo explotó su fama a nivel internacional.

La historia de Belle, la perra 'sorprendida'

La cuenta oficial de Belle en Instagram (@bellebows4117) acumula más de 420.000 seguidores. Y ahí es donde ha contado toda su experiencia su propietaria. Lieschen compartió un vídeo el 27 de septiembre en el que se dirige directamente a su mascota.

"Hola, Belle. Tienes muchos nuevos admiradores. Así que vamos a compartir tu historia otra vez. Te adoptamos de la Sociedad Protectora de Animales cuando eras una cachorra y eras tan mona... Y parece que probablemente te quedaste atascada en el canal del parto porque los músculos de tu cara crecieron un poco más atrás", comenzaba indicando Lieschen.

"Todo está ahí. Estás bien. Solo que tienes un aspecto un poco diferente. Hace unos años, intentábamos vender un espejo en redes sociales y tú viste tu precioso reflejo en el espejo y no parabas de salir en las fotos. Así es como publicamos el anuncio. Y entonces, tu fama en Internet despegó accidentalmente", continuaba explicando la dueña.

"Nunca vendimos el espejo. Pero no pasa nada. Desde entonces hemos podido compartir tu personalidad divertida, maravillosa y cariñosa con todo el mundo. Incluso tu amor por uno o dos días de espectáculo. Belle, lo has hecho muy bien con tu historia", sentenció Lieschen en el vídeo, antes de ofrecer a Belle una golosina como premio por buen comportamiento, algo clásico en todos sus vídeos. La perra disfruta de una vida tranquila en un entorno familiar y acogedor.