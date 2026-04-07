Sergio Delgado 07 ABR 2026 - 19:00h.

Madrid ya cuenta con zonas caninas en los 21 distritos y 131 barrios, con previsión de seguir ampliando la cobertura

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Madrid avanza en un modelo urbano más adaptado a las mascotas. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan para ampliar la red de áreas caninas hasta alcanzar un total de 237 espacios en 2027.

Esta iniciativa sitúa a la capital en la senda de las grandes ciudades europeas que apuestan por entornos más inclusivos y preparados para la convivencia entre vecinos y animales de compañía.

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Durante la legislatura anterior se crearon 80 nuevas zonas y, desde el verano de 2023, ya se han sumado otras 18. El objetivo es seguir ampliando esta red con nuevas actuaciones, incluyendo la previsión de 38 áreas adicionales solo en 2026, dentro de un plan que cuenta con una inversión total de 2,6 millones de euros.

Una red que llegará a todos los distritos

La estrategia municipal busca garantizar que todos los barrios de Madrid dispongan de espacios adecuados para perros.

Actualmente, las áreas caninas ya están presentes en los 21 distritos, abarcando un total de 131 barrios. La previsión es que, en los próximos años, esta cobertura sea aún más amplia, reduciendo la distancia entre los hogares y estos espacios especializados.

Distritos como Fuencarral-El Pardo, Latina, Hortaleza o Carabanchel están entre los que recibirán nuevas actuaciones o mejoras en parques ya existentes. También se están desarrollando intervenciones en zonas emblemáticas como el parque Lineal de Montecarmelo, el Cerro Almodóvar o el parque de Las Cruces, consolidando una red que combina nuevas instalaciones con la renovación de espacios ya consolidados.

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Más que recintos vallados

Las áreas caninas han evolucionado más allá de simples zonas delimitadas. En Madrid, estos espacios incorporan equipamientos pensados para el bienestar animal y la comodidad de los usuarios.

Entre los elementos habituales se encuentran fuentes adaptadas, papeleras con dispensadores de bolsas, zonas de sombra y bancos para el descanso.

Además, muchos de estos parques incluyen estructuras de juego como rampas, túneles o circuitos de actividad que permiten a los perros ejercitarse y socializar. Este enfoque convierte a las áreas caninas en puntos de encuentro para vecinos, fomentando la interacción social y el uso compartido del espacio público.

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Su integración en parques urbanos de gran afluencia, como El Retiro, Madrid Río o el parque Juan Carlos I, refuerza su papel dentro del ecosistema urbano, combinando naturaleza, ocio y convivencia.

Inversión y planificación a largo plazo

El desarrollo de esta red responde a una planificación estructurada. Hasta el momento, el Ayuntamiento ha invertido cerca de 720.000 euros en la creación y mejora de áreas caninas, una cifra que seguirá creciendo hasta alcanzar los 2,6 millones de euros previstos durante el actual mandato.

Este esfuerzo económico se traduce en infraestructuras más completas y adaptadas, así como en la modernización de espacios que ya existían pero que requerían mejoras.

Cada vez más cerca de casa como objetivo esencial

Uno de los objetivos principales es que cualquier ciudadano tenga una zona canina a pocos minutos de su vivienda.

Para facilitar esta accesibilidad, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos herramientas digitales como el Geoportal municipal, donde se pueden consultar las ubicaciones exactas de estos espacios.

Este tipo de soluciones digitales mejora la experiencia del usuario y permite planificar mejor los paseos, especialmente en una ciudad con la dimensión y densidad de Madrid.

Convivencia y responsabilidad ciudadana

El crecimiento de las áreas caninas también implica nuevos retos en términos de mantenimiento y uso responsable. El Ayuntamiento insiste en la importancia de la corresponsabilidad entre administración y ciudadanía para garantizar que estos espacios se mantengan en buen estado.

Campañas de sensibilización como “Haz tu magia” buscan concienciar sobre la recogida de excrementos y el respeto a las normas básicas de convivencia. Estas acciones son clave para asegurar que las áreas caninas sigan siendo espacios limpios, seguros y funcionales.

Madrid, una ciudad cada vez más 'dog friendly'

La ampliación de las zonas caninas forma parte de una estrategia más amplia que posiciona a Madrid como una ciudad cada vez más abierta a las mascotas.

Este modelo incluye el acceso de animales a determinados transportes, comercios y servicios, así como programas de adopción y campañas de concienciación sobre tenencia responsable.