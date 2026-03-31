Alberto Rosa 31 MAR 2026 - 19:00h.

Transportar perros o gatos sin las medidas adecuadas puede convertirse en un riesgo para todos los ocupantes del vehículo

La DGT pide precaución ante los desplazamientos esta Semana Santa: "Por ir un poco más deprisa, a veces no se llega"

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Con la llegada de la Semana Santa, son muchos los españoles que se echan a la carretera para viajar y disfrutar unos días fuera de casa. La revisión del coche es imprescindible: comprobar el aceite, la presión de las ruedas o el combustible es fundamental antes de emprender un viaje. Pero, si se va a viajar con mascota conviene tener en cuenta otros detalles para evitar sanciones: su seguridad dentro del vehículo.

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Transportar perros o gatos sin las medidas adecuadas puede convertirse en un riesgo para todos los ocupantes del vehículo. Según la Dirección General de Tráfico, más de la mitad de los conductores vive situaciones de riesgo por culpa de no llevar a los animales bien sujetos en los vehículos.

Según el mismo organismo, en caso de accidente, a una velocidad de 50 km/h, un animal suelto multiplica su peso por 35. Así, un perro de 5 kg, en un accidente a 60 km/h, multiplica su peso por 56 debido a la inercia, y sale disparado con un peso equivalente a 280 kg.

La mitad de los conductores con mascota desconoce la normativa

De los conductores dueños de mascotas, un 50% desconoce la normativa que regula su transporte en vehículos. Es fundamental llevar siempre la documentación del animal: cartilla sanitaria oficial actualizada y sellada por un veterinario y el microchip.

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La Ley de Bienestar Animal señala que el animal debe viajar de forma segura, por eso la DGT ofrece recomendaciones y advertencias claras. Para garantizar la seguridad del animal y del resto de ocupantes del coche, la mascota debe ir sujeta de forma que no interfiera en la conducción ni suponga un peligro en caso de frenazo o accidente. El transportín, un arnés homologado o una rejilla de separación, puede ser útiles.

Nunca deben colocarse objetos sueltos junto a la mascota que puedan salir disparados. La DGT pide controlar también al animal en las paradas de descanso, ya que al abrir el maletero o la puerta del vehículo, el animal puede salir corriendo y provocar algún incidente.

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Los consejos de la DGT si vas a viajar con mascota

Nunca se debe dejar al animal en el interior del coche con altas temperaturas, ni siquiera en una zona de sombra o con las ventanillas abiertas. Se recomienda parar cada dos horas para que el animal pueda orinar o defecar, pasear e hidratarse.

Hay que controlar los mareos del animal. Si tiende a marearse, es preferible o no darle de comer o beber en las horas previas al viaje. Se recomienda vigilar la temperatura del vehículo, asegurando una ventilación adecuada en todo momento.

La DGT pide acostumbrar al animal al sistema de sujeción y nunca sujetarle con su correo, ya que no es un sistema de retención y supone un riesgo importante de lesiones, tanto para él como para el resto de ocupantes.

Es importante cumplir con estas recomendaciones, ya que no hacerlo no solo pone en peligro a las mascotas y al resto de pasajeros, sino que puede salir caro. Llevar al animal suelto o en brazos puede implicar una sanción de hasta 200 euros y la retirada de puntos del carné si se considera que interfiere en la conducción.

También es importante que los sistemas de sujeción sean homologados. Por eso, la DGT insiste en revisar las instrucciones del fabricante y verificar que están diseñados para soportar impactos a 50 km/h.