Sergio Delgado 22 ABR 2026 - 19:00h.

Cuando un perro con inseguridad se enfrenta a un entorno con múltiples estímulos puede sentirse mal. Un adiestrador nos da pautas sobre ello

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España ya cuenta con más de 10 millones de mascotas identificadas y la gran mayoría de ellas son perros según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC). Por ello, no sorprende que los parques caninos ganen cada vez más presencia en pueblos y ciudades. Estos espacios, diseñados para fomentar la socialización de las mascotas, no siempre garantizan las interacciones positivas que cabría esperar.

Vicente Parra, adiestrador canino y gerente de Espaican, advierte que no siempre es buena idea acudir directamente a estos espacios sin una preparación previa: “Si tengo un perro muy inseguro, muy miedoso o muy sensible a la presentación con otros perros, lo que haré siempre es hacer las presentaciones fuera del pipicán”.

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La importancia de una primera toma de contacto controlada

Uno de los errores más comunes es pensar que un parque canino solucionará por sí solo los problemas de socialización. En realidad, introducir a un perro inseguro en un entorno con múltiples estímulos puede generar el efecto contrario.

El experto avisa: las primeras interacciones deben realizarse en espacios tranquilos, donde se pueda controlar la distancia y la intensidad del contacto. “Siempre es muy importante que todas las presentaciones sean fuera del pipicán, con una distancia de seguridad y que podamos trabajar con comida", explica.

En este contexto, el refuerzo positivo juega un papel clave. Premiar conductas calmadas o reacciones adecuadas ayuda a que el animal asocie la presencia de otros perros con experiencias positivas. Además, mantener una distancia prudente evita situaciones de estrés que pueden derivar en reacciones defensivas.

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Respetar el espacio del perro inseguro

Otro aspecto fundamental es evitar invasiones de espacio. Muchos conflictos entre perros surgen cuando uno de ellos se acerca de forma brusca o sin señales previas.

En animales inseguros, esta situación puede desencadenar miedo o incluso agresividad. “Nunca bajo ningún concepto dejaremos que el perro que no tiene el problema invada el espacio de nuestro perro. La gestión del entorno es responsabilidad del propietario”, añade.

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Observar el lenguaje corporal, anticiparse a posibles tensiones y retirar al perro si la situación se descontrola son medidas básicas para prevenir incidentes.

Un proceso progresivo y constante

La socialización no es un proceso inmediato. Requiere tiempo, constancia y una planificación adecuada. “Es un trabajo muy costoso donde hay que desarrollarlo muy poco a poco y de forma muy progresiva, ya que puede tener un efecto totalmente contradictorio”, matiza Prada.

De hecho, introducir a un perro inseguro directamente en un parque canino lleno de estímulos puede generar una sobrecarga emocional. Esto no solo refuerza el miedo, sino que dificulta futuros intentos de socialización.

Qué ocurre en la mente de un perro con miedo

Cuando un perro con inseguridad se enfrenta a un entorno con múltiples estímulos, su comportamiento no es casual. Está respondiendo a un estado de alerta constante que puede interpretarse como una amenaza. “Debemos tener en cuenta que, si llevamos a nuestro perro a un pipicán donde hay más animales, en realidad está afrontando una auténtica batalla interna”

Este tipo de situaciones pueden derivar en bloqueos, huidas o respuestas reactivas. Por eso, es fundamental entender que el parque canino no siempre es el primer paso, sino una fase posterior dentro de un proceso más amplio.

El papel clave de la socialización temprana

Muchos de los problemas de relación entre perros tienen su origen en las primeras semanas de vida. La separación temprana de la madre y los hermanos puede afectar al aprendizaje del lenguaje canino, lo que dificulta la interacción en la edad adulta.

“Se trata de una etapa especialmente sensible, ya que muchos cachorros se separan demasiado pronto de su madre y hermanos; por eso es fundamental que permanezcan con ellos al menos durante ese periodo inicial”, insiste el experto.

Durante este periodo, los cachorros aprenden señales básicas como la posición de las orejas, el movimiento de la cola o la intensidad del juego.

Estas herramientas son esenciales para comunicarse correctamente con otros perros. “Habría que esperar 65 o 70 días como mínimo, ya que es en ese tiempo cuando aprenden el lenguaje canino: interpretar señales, marcar límites y entender gestos”

La falta de este aprendizaje puede traducirse en inseguridad, malinterpretación de señales y dificultades para adaptarse a entornos sociales.

Evitar problemas en la edad adulta

Garantizar una correcta socialización desde el inicio reduce significativamente los conflictos en la etapa adulta. Aunque no siempre se puede controlar el pasado del animal, sí es posible trabajar en su comportamiento actual con pautas adecuadas.

En definitiva, acudir a un parque canino con un perro inseguro requiere preparación, observación y paciencia. “No se trata solo de soltarlo y esperar que interactúe, sino de construir poco a poco una relación sana con otros animales”, añade el experto.