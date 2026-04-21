Ley de Propiedad Horizontal vs Ley de Bienestar Animal: cuál tiene prioridad

Marta Egea 21 ABR 2026 - 06:15h.

La convivencia entre la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Bienestar Animal ha generado dudas y conflictos en vecinos por ver cuál prevalece sobre la otra

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MadridEn los últimos años, la convivencia con mascotas en comunidades de vecinos se ha convertido en uno de los grandes focos de conflicto cotidiano en nuestro país. La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en 2023 ha añadido una nueva capa normativa a un terreno que ya está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal, generando una pregunta esencial: ¿qué ley prevalece cuando surgen conflictos entre vecinos por animales?

La respuesta no es tan sencilla como escoger una u otra. Ambas normas conviven, se complementan y, en ocasiones, se tensionan. Por lo que se debe entender cómo se articulan para saber qué derechos se tienen como propietario de una mascota, y también qué límites existen.

Dos leyes, dos objetivos diferentes

Para entender cuál es el conflicto, lo primero es entender que ambas leyes tienen finalidades diferentes. Por un lado, la Ley de Propiedad Horizontal regula la convivencia en edificios y comunidades de propietarios. No habla específicamente de mascotas, pero sí que establece normas generales sobre el uso de viviendas y zonas comunes.

Su principio básico es claro: ningún propietario puede realizar actividades que puedan resultar molestas, peligrosas o insalubres para el resto de vecinos. Esto incluye, ruidos excesivos como pueden ser ladridos constantes, suciedad en zonas comunes o situaciones que puedan generar riesgos.

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Por otro lado, la Ley de Bienestar Animal busca proteger a los animales como seres sintientes y garantizar su bienestar. Para ello, introduce obligaciones como no dejar solos a los perros más de 24 horas, no mantenerlos de forma habitual en terrazas o espacios reducidos y evitar cualquier situación que pueda ocasionarles sufrimiento.

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¿Cuál tiene prioridad de las dos?

No existe una ley que tenga prioridad absoluta sobre otra, porque ambas regulan ámbitos diferentes y, en la práctica, se aplican de forma complementaria. La Ley de Propiedad Horizontal se encarga de garantizar la convivencia entre vecinos dentro de una comunidad, mientras que la Ley de Bienestar Animal establece las condiciones mínimas para proteger a los animales como seres sintientes. Por tanto, cuando surge un conflicto relacionado con mascotas, no es tanto escoger una norma y descartar la otra, sino de interpretarlas conjuntamente.

En términos jurídicos, el criterio que suele aplicarse es el de especialidad y proporcionalidad. Es decir, cada ley “manda” en su ámbito específico. Si el problema afecta al bienestar del animal, por ejemplo, se mantiene en condiciones inadecuadas o se somete a situaciones de estrés, va a prevalecer la normativa de protección animal. Sin embargo, si el conflicto tiene más que ver con ruidos, suciedad o molestias reiteradas al resto de vecinos, entonces será la Ley de Propiedad Horizontal la que marque los límites y las posibles actuaciones. En los casos donde ambas cuestiones se cruzan, como puede ocurrir con los ladridos constantes o el uso de espacios comunes, los tribunales tendrían que encontrar un equilibrio entre los derechos del propietario a tener mascota, el derecho del resto de vecinos a una convivencia pacífica y el propio bienestar del animal.

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Esto implica que tener una mascota es un derecho reconocido, pero no ilimitado. Una comunidad de vecinos no puede prohibir de forma general la tenencia de animales en una vivienda, pero sí puede actuar si ese animal genera problemas reales. De la misma manera, el propietario no puede escudarse en su derecho a tener mascota para ignorar normas básicas de convivencia o bienestar. Por eso, más que hablar de una jerarquía entre leyes, se debe encontrar siempre el equilibrio.

El verdadero choque: molestias vs. bienestar animal

El verdadero conflicto aparece entre ambas leyes cuando una misma situación puede ser interpretada desde dos puntos de vista distintos: como un problema de convivencia o como una cuestión de bienestar animal. Por ejemplo, un perro que ladra de forma continuada puede generar molestias evidentes para los vecinos (aquí entraría la Ley de Propiedad Horizontal), pero también puede ser un indicio de estrés, ansiedad o falta de atención hacia el animal (entraría la Ley de Bienestar Animal). En estos casos, la responsabilidad del propietario se duplica: no solo debe evitar las molestias, sino también garantizar que el animal está en buenas condiciones tanto físicas como emocionales.

Este choque se vuelve especialmente complejo porque no siempre hay una línea clara que pueda delimitar cuándo una conducta es simplemente molesta o cuándo implica un problema de bienestar. Situaciones como dejar al animal solo muchas horas, mantenerlo en una terraza o no cubrir sus necesidades básicas pueden ser percibidas por los vecinos como incomodidades, pero son incumplimientos legales mucho más graves. Por esto, cada vez es más común que las autoridades analicen estos conflictos desde una perspectiva más amplia, valorando no solo el impacto en la comunidad, sino también cuáles son las condiciones de vida del animal.

A este escenario se suma uno de los puntos más polémicos: la prohibición de mascotas en los estatutos de la comunidad. Aunque algunas comunidades incluyen cláusulas restrictivas, la interpretación jurídica mayoritaria es que estas prohibiciones generales son difícilmente sostenibles si no están debidamente justificadas y aprobadas por unanimidad. Incluso en estos casos, pueden ser impugnadas si vulneran derechos básicos del propietario o resultan desproporcionadas. En estos casos, se suele resolver permitiendo la tenencia de mascotas siempre y cuando no generen molestias, daños o riesgos para la comunidad, ya que prevalece el derecho del propietario a convivir con su mascota.