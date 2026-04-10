Los parques de perros más visitados de España, de norte a sur: de Barcelona a Sevilla o Alicante

Sergio Delgado 10 ABR 2026 - 19:00h.

Ayuntamientos y administraciones no han dejado de adaptar parques y zonas verdes para perros en los últimos años. Te explicamos cuáles son lo más visitados en España

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El aumento del número de mascotas en España ha cambiado de forma significativa el diseño de los espacios urbanos. Según el informe sectorial elaborado por AMVAC y difundido por IPMARK en 2025, más del 50% de los hogares españoles convive con al menos un animal de compañía, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Esta realidad ha impulsado a ayuntamientos y administraciones a adaptar parques y zonas verdes, incorporando áreas específicas para perros que combinan seguridad, equipamiento y espacios de socialización tanto para los animales como para sus dueños.

Parque Canino del Retiro (Madrid)

El Parque del Retiro, con más de 125 hectáreas, es uno de los espacios verdes más emblemáticos de Madrid y cuenta con zonas habilitadas para perros que concentran una gran afluencia diaria.

Aunque no es un parque exclusivamente canino, sus áreas delimitadas permiten el ejercicio sin correa en franjas horarias concretas. Su ubicación céntrica y su fácil acceso lo convierten en uno de los puntos de encuentro más frecuentados por propietarios de mascotas en la capital.

Parque de Cabecera (Valencia)

Este parque, que supera las 100 hectáreas, se sitúa en el antiguo cauce del río Turia y destaca por su amplitud y su entorno natural. La zona canina está equipada con circuitos de agility, fuentes adaptadas y espacios de sombra, lo que favorece el bienestar animal incluso en los meses más calurosos.

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Su diseño moderno y su integración paisajística lo convierten en uno de los parques mejor valorados del levante español.

Parque Canino de Zafra (Barcelona)

Barcelona ha reforzado en los últimos años su red de áreas para perros, y el parque canino de Zafra es uno de los ejemplos más representativos. Dispone de superficies adecuadas para evitar lesiones, mobiliario específico y separación por tamaños, lo que mejora la convivencia entre animales.

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Su mantenimiento constante y su localización urbana explican su elevada utilización.

Parque Canino Monte Tossal (Alicante)

Situado en una zona elevada de Alicante, este parque ofrece un entorno tranquilo y amplias zonas abiertas para el esparcimiento canino.

Cuenta con elementos de entrenamiento, áreas de descanso y un diseño que fomenta la actividad física. Su popularidad ha crecido en los últimos años gracias a la mejora de sus instalaciones.

Parque Canino Olivar del Zaudín (Sevilla)

Con más de 40 hectáreas, este parque metropolitano es uno de los espacios verdes más importantes del área sevillana. Su zona canina está integrada en un entorno natural con senderos y amplias áreas de césped.

La combinación de espacio, vegetación y equipamiento lo convierte en un punto de referencia para los propietarios de perros en Andalucía.

Parque del Agua Luis Buñuel (Zaragoza)

Este parque, que alcanza las 120 hectáreas, es uno de los mayores espacios urbanos de España. Su área destinada a perros ofrece amplias zonas para correr en libertad, además de un entorno seguro y bien planificado.

La proximidad al río Ebro y su enfoque sostenible lo sitúan como un modelo de parque urbano moderno.

Parque Canino de Etxebarria (Bilbao)

Ubicado en una colina con vistas privilegiadas de Bilbao, este parque combina amplitud y equipamiento.

Dispone de zonas diferenciadas para perros grandes y pequeños, así como de elementos que favorecen el ejercicio y la socialización. Su ubicación y diseño lo convierten en uno de los más utilizados del norte de España.

Parque Canino Santa Margarita (A Coruña)

Este parque urbano es uno de los más frecuentados de Galicia. Su área canina se integra en un entorno verde de gran valor ambiental, con amplias zonas de césped y caminos que facilitan el paseo.

Su accesibilidad y su entorno natural lo convierten en un espacio muy apreciado por los usuarios.

Parque Canino de La Granja (Gijón)

En un entorno natural y tranquilo, este parque ofrece instalaciones pensadas para el bienestar de los perros y la comodidad de sus dueños.

Cuenta con zonas de juego, espacios de descanso y un diseño que favorece la interacción social. Su uso ha aumentado en los últimos años gracias a la mejora de sus servicios.

Parque Canino Campello (Alicante)

Este parque se ha consolidado como uno de los más completos de la provincia. Dispone de circuitos de agility, zonas diferenciadas y equipamiento moderno. Su cercanía al mar y su buena accesibilidad lo convierten en una opción muy atractiva tanto para residentes como para visitantes.

Estos espacios reflejan un cambio claro en las ciudades españolas, donde el bienestar animal ya forma parte de la planificación urbana.

Los parques caninos no solo responden a una necesidad práctica, sino que también fomentan hábitos saludables, convivencia y comunidad entre los propietarios.