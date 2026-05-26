El Ayuntamiento de Badalona desplegó a la Guardia Urbana para buscar a Dori cuando se le perdió la pista hace tres días

Buscan a Dori, una perra ciega desaparecida hace tres días en un monte de Badalona, Barcelona: "Está sola y asustada"

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BadalonaDori ha tenido un final feliz y ya se encuentra con su familia. Ella es una perrita ciega que llevada desaparecida tres días en Badalona, pero hoy las autoridades la han encontrado y la han llevado a casa sana y salva. Así lo han anunciado los efectivos de la Guardia Urbana en las redes sociales.

Cuando Dori desapareció, el Ayuntamiento de Badalona desplegó a la Guardia Urbana para buscarla. Y por fin lo han logrado. Los agentes consiguieron rastrearla gracias a la ayuda de un dron: "El esfuerzo y la tenacidad, junto con la solidaridad y el apoyo del pueblo, han dado frutos. Muchísimas gracias a todos por compartir y colaborar".

Dori se encuentra en buen estado de salud

Dori se perdió mientras paseada por el Camí dels Xiprers de la ciudad metropolitana. En un principio se sospechaba que la perrita podría haberse despeñado por un barranco pero, por suerte, no sucedió.

En las imágenes del vídeo publicado por las autoridades se pueden ver las caras de felicidad de todos los que estaban participando en su búsqueda. Algunos no han podido contener la emoción y se han abrazado por el bonito desenlace de esta historia.

El can se encuentra en buen estado de salud y ya está con su familia. Una buena noticia que ha alegrado a todos los que estaban siguiendo el caso de esta perrita ciega.