Iván Sevilla 23 MAY 2026 - 14:20h.

Dori tampoco "oye bien" y "no puede valerse por sí misma", según han publicado en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla

El animal desapareció el 21 de mayo en el Camí dels Xiprers en Badalona: "Cada hora cuenta para su supervivencia"

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BarcelonaAlerta en Badalona (Barcelona) porque se busca a Dori, una perra ciega desaparecida hace tres días "en mitad del monte", según han publicado varias cuentas en redes sociales. "Está sola y asustada", creen.

El animal de pelaje blanco, que tampoco "oye bien", fue visto por última vez el jueves 21 de mayo en el Camí dels Xiprers, donde se ubica el Centro de Acogida de Animales de Compañía del Barcelonés Norte.

De hecho, logró escaparse del mencionado refugio a través de un hueco o agujero que se había formado entre el suelo y la valla del patio. Así lo ha explicado la asociación de voluntarios Potes a l'aire.

Ocurrió minutos antes de las 9:30 horas, cuando los trabajadores del recinto descubrieron que su arnés se había quedado enganchado en la puerta. Pero Dori ya no estaba allí.

"No puede valerse por sí misma, cada hora cuenta"

Tras realizar batidas de búsqueda por la zona montañosa ese día y el siguiente, no localizaron al can, que continúa en paradero desconocido. Por eso, han solicitado colaboración ciudadana para encontrarlo.

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Potes a l'aire ha apuntado que la perra "no puede sobrevivir sola" en su estado de salud. "Está totalmente indefensa, no puede protegerse ni pedir ayuda y no puede valerse por sí misma", ha añadido.

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"Cada hora cuenta para su supervivencia", cuando han transcurrido ya más de 48 sin tener noticias de Dori. Además, los voluntarios informaron al Departamento de Bienestar Animal y al Ayuntamiento de Badalona.

Todavía están esperando a que "activen medios como drones térmicos por si ha caído a algún barranco o zona de difícil acceso" a pie. Recuerdan que "encontrarla puede significar la diferencia entre la vida y la muerte".

Contacto para dar alguna pista o información de Dori

Otros perfiles en X, como @areagossosbdn, han difundido el caso del animal desaparecido, mientras que numerosas personas lo han compartido en Instagram y Facebook también.

Si alguien tiene alguna pista o información sobre Dori, puede ponerse en contacto directamente con el teléfono 607228487. Dar con ella cuanto antes es fundamental, dado el tiempo que ha pasado ya.