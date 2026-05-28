El 40% de las mascotas sufre sobrepeso u obesidad según los expertos

Veterinarios alertan sobre los riesgos de seguir consejos nutricionales sin base científica en redes sociales

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La alimentación de perros y gatos juega un papel fundamental en su salud y bienestar, especialmente en la prevención de patologías como el sobrepeso y la obesidad, que ya afectan al 40% de las mascotas. Sin embargo, elegir el alimento adecuado no siempre resulta sencillo.

Según los expertos, casi la mitad de los propietarios reconoce dar restos de comida humana a sus animales, una práctica que puede alterar sus necesidades nutricionales.

La importancia de una alimentación adaptada

Con motivo del Día Nacional de la Nutrición, veterinarios de Royal Canin recuerdan la importancia de escoger alimentos completos y adaptados a cada especie, edad y estilo de vida. Además, advierten de que el etiquetado de los productos no siempre refleja su verdadera calidad y recomiendan fijarse no solo en los ingredientes, sino también en el aporte real de nutrientes, la digestibilidad y los controles de calidad de los fabricantes.

Falsos mitos sobre la nutrición animal

Los especialistas insisten en que perros y gatos tienen necesidades diferentes a las de las personas, pese a que muchas familias los consideren un miembro más del hogar. Uno de los errores más comunes es pensar que una mayor cantidad de proteína o que esta aparezca como primer ingrediente garantiza automáticamente una mejor alimentación. La calidad nutricional depende, explican, del perfil de aminoácidos y de cómo esté formulado el producto.

No caer en la desinformación

En un contexto de sobreinformación y consejos poco rigurosos en redes sociales e internet, los veterinarios subrayan la necesidad de basarse en criterios científicos para cuidar correctamente la alimentación de las mascotas y prevenir problemas de salud a largo plazo.