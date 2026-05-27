Mabel Cupet Sevilla, 27 MAY 2026 - 14:28h.

La felina, de tres colores, lleva collar, microchip y nunca antes había salido de casa

Escapó de casa hace una semana y desde entonces su dueña no ha dejado de buscarla

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La desaparición de Toasty ha llenado de angustia a una familia de Torremolinos que lleva una semana buscándola sin descanso. La gata, una felina de interior de tres colores (blanco, negro y canela), desapareció el pasado martes por la noche después de salir corriendo de casa de forma inesperada.

Desde entonces, su dueña vive pendiente de cualquier llamada, cualquier aviso y cualquier pequeño indicio que pueda ayudar a encontrarla. Toasty lleva collar, tiene microchip y nunca antes había salido sola a la calle.

Una escapada inesperada

Todo ocurrió alrededor de las once de la noche, cuando su propietaria regresaba a casa después del trabajo. Al abrir la puerta, la gata aprovechó un descuido para escapar rápidamente hacia el exterior.

“Mi gata es de interior, nunca sale ni intenta salir”, explica todavía conmocionada. Según relata, intentó seguirla inmediatamente, pero Toasty corrió hasta saltar una valla cercana y esconderse en una zona de matorrales espesos donde resultó imposible alcanzarla.

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Su dueña permaneció allí llamándola durante varios minutos. “La oía, pero no conseguía verla”, recuerda.

El silencio más angustioso

A la mañana siguiente regresó al lugar donde la había visto por última vez. Durante un tiempo, la gata aún respondía a sus llamadas, pero poco después dejó de hacerlo. Desde entonces no ha vuelto a escucharla.

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La incertidumbre se ha convertido en una pesada rutina para esta familia, que dedica cada momento libre a recorrer calles, solares y rincones de la zona intentando localizarla.

“La busco mañana, tarde y noche. Todo el tiempo libre que tengo lo dedico a buscarla”, cuenta.

Una gata rescatada y muy querida

Toasty no es solo una mascota. Fue rescatada y adoptada hace tres años cuando apenas era una gatita. Aunque tímida y desconfiada con los extraños, dentro de casa había construido un vínculo muy especial con su familia.

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Su ausencia también ha afectado profundamente a Marmalade, la otra gata rescatada con la que convivía y que, según explica su dueña, no deja de buscarla por la casa.

“Son mejores amigas. Marmalade está muy triste, se pasa el día yendo de una ventana a otra mirando fuera, como si la estuviera esperando”, relata emocionada.

Una búsqueda sin descanso

La familia ha movilizado todos los recursos posibles para intentar encontrarla. Han difundido carteles y mensajes en redes sociales, especialmente en Facebook, además de contactar con asociaciones protectoras y clínicas veterinarias de la zona.

La asociación Málaga Felina, desde donde fue adoptada Toasty, también está ayudando a compartir la búsqueda para intentar ampliar el alcance del aviso.

Incluso, en un intento desesperado por localizarla, su propietaria consiguió recientemente una cámara de inspección de alcantarillado con la que ha revisado zonas inaccesibles y escondites donde podría haberse refugiado.

La esperanza de una llamada

Tras una semana de búsqueda sin resultados, el cansancio y la preocupación empiezan a hacer mella, aunque la esperanza sigue intacta.

“No sé qué más puedo hacer. No puedo dejar de pensar en ella. Espero de todo corazón que alguien la vea, reconozca los carteles y nos llame”, lamenta su dueña.

Mientras tanto, Toasty sigue siendo buscada en Torremolinos por una familia que se resiste a perder la esperanza de volver a verla entrar por la puerta de casa.