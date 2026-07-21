Los perros ya pueden viajar en tren en Renfe como si fueran un pasajero más con una tarifa plana de 40 euros

Jorge Bergantiños 21 JUL 2026 - 22:39h.

Renfe va a disponer de asientos para ellos en todos los trayectos.

Viajar con mascotas en verano de 2026 en España o por la Unión Europea: documentación y requisitos para hacerlo en tren o avión

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Los perros ya pueden viajar en tren como si fueran un pasajero más. Renfe va a disponer de asientos para ellos en todos los trayectos. Podrán entrar canes de hasta 40 kilos y tendrán una tarifa plana de 40 euros. Los perritos de menos de 10 kilos no tenían problema para viajar en tren, pero los grandes solo podían en AVE entre algunas ciudades. Los dueños de perros más grandes protestaban, "ellos también tienen derecho". Ahora la oferta se amplia, informan I. Sebastiá, C. Gramunt, y L. Esteban.

"Perros de hasta 40 kilos podrán viajar en todos los servicios AVE y larga distancia y los servicios de media distancia, explica María Bonet, delegada institucional de Renfe en Valencia.

Habrá dos plazas por cada tren. Y quedan excluidos los de razas potencialmente peligrosas. Muchos ciudadanos no lo ven con buenos ojos. "Y si no te gustan los animales", comentan por no hablar del miedo que le pueden dar a niños o ir al lado de una mascota que no conoces. Por eso algunos dicen que "prefieren que vaya en vagón para ellos". Los dueños de mascotas lo ven como una maravilla, todo más familiar y así se podrán venir de vacaciones con nosotros". Otros que no tienen mascota solo "piden que no molesten al resto".

Sí serán vagones identificados para no dar sorpresas al resto. Se les pide que lleven un kit de higiene. Renfe también entrega el suyo. Eso sí tendrán que tener la cartilla de vacunación actualizada. Viajarán en el asiento contiguo al dueño, ocupando la plaza interior junto a la ventanilla. Y el dueño aunque vaya confiado, deberá estar atento a cualquier incidencia. Y tenerlo, claro, muy educado de casa.