Claudia Barraso 06 ABR 2026 - 18:37h.

La Unión Europea ha establecido nuevos requisitos para todos los animales que viajen con sus dueños entre países

Cómo viajar con el perro o el gato en coche: las normas que hay que seguir para evitar multas de hasta 200 euros

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El Reglamento de la Unión Europea 2016/429 ha regulado el transporte de animales con el fin de evitar el tráfico ilegal de especies, acabar con vacíos legales y unificar la normativa en todo el continente. Hace años que ya era obligatorio que las mascotas tuviesen tener un pasaporte identificativo si viajan a otros países de la UE.

El Gobierno ha publicado a través de la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los requisitos que debe cumplir la mascota en caso de que se trate de un perro, gato y hurones:

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Deben incluir microchip implantado o un tatuaje claramente legible.

implantado o un claramente legible. Han sido vacunados contra la rabia.

contra la rabia. Poseer un pasaporte válido europeo si viaja desde un país de la UE o irlanda del Norte a otro país de la UE o Irlanda del norte.

Haber tratado a su perro contra la E. multilocularis entre 24 y 120 horas antes de llegar al país.

En el caso de que se viaje desde España hasta un país de la UE, se deberá cumplir los requisitos que pida dicho estado. Además, el Gobierno recomienda informarse en la Embajada o el Consulado del país, o informarse en la web del ministerio responsable del país. En caso de que vuelva de un país no miembro de la UE a España, es necesario que se realice una prueba serológica frente a la rabia en un laboratorio autorizado, antes de viajar.

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Las pruebas antes de viajar

El resultado de la prueba se verá reflejado en el pasaporte, y deberá hacerlo el veterinario que ha atendido al animal, la cual deberá ser igual o superior a 0,5 UI7ml. En el pasaporte europeo de mascotas aparece la descripción y otros datos de la mascota como el código de transpondedor, su historia clínica y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte.

El pasaporte puede ser expiado por cualquier veterinario autorizado por las autoridades competentes. En el caso de perros, gatos y hurones el documento es válido siempre y cuando la información sanitaria como la vacuna antirrábica esté al día.

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Si la mascota no es uno de estos tres animales y es un ave, reptil, roedor o conejo, es necesaria la consulta normativa nacional del país que se plantea visitar y completar los requisitos de entrada.