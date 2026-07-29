Europa Press 29 JUL 2026 - 15:54h.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid colabora con el dispositivo

Los vecinos de Pelayos de la Presa, con el corazón en un puño: comprueban los daños en sus casas provocados por las llamas

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La Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema) han puesto en marcha un servicio extraordinario para la asistencia veterinaria gratuita a los animales de compañía afectados por el grave incendio en la Sierra Oeste. Este despliegue se lleva a cabo a través de 10 centros de atención en seis municipios y profesionales voluntarios de las distintas localidades afectadas.

El Ejecutivo autonómico ha señalado en un comunicado que el objetivo es garantizar que los animales que hayan sufrido lesiones, quemaduras, intoxicaciones por humo, deshidratación, estrés u otras patologías puedan "recibir atención con la mayor rapidez posible".

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Se han adherido a la iniciativa el Centro Veterinario Aldea, en Aldea del Fresno; Clínica Veterinaria La Plazuela, en Villa del Prado; los centros veterinarios ValdeIglesias, La Encinilla y Sierra Oeste, en San Martín de Valdeiglesias; la Clínica Veterinaria de Pelayos de la Presa y el centro Huellas de Navas del Rey.

Para los animales que hayan sufrido quemaduras o deshidratación

Por su parte, el SCA Veterinaria Integral y Centro Veterinario comenzará a prestar asistencia una vez se permita el regreso de la población a Robledo de Chavela. Además, se ha organizado un servicio de veterinarios a domicilio que atenderá en Chapinería, Pelayos de la Presa, Navas del Rey y Robledo de Chavela, dirigido a particulares y centros de acogida, cuyo contacto se puede solicitar a través del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

Los ciudadanos de municipios afectados que no dispongan de atención veterinaria pueden acudir a esos espacios y contar con la asistencia de los profesionales.

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La Comunidad de Madrid y Colvema mantienen su compromiso con la protección y el bienestar animal en esta emergencia, para lo que cuentan con el apoyo de veterinarios, voluntarios, centros clínicos, entidades de protección animal y numerosas organizaciones que, sin ánimo de lucro, están contribuyendo a "minimizar las consecuencias de esta difícil situación en los animales de compañía".

Por otro lado, el Gobierno regional está repartiendo 300.000 kilos de forraje y 20.000 litros de agua en las granjas afectadas, para evitar que los animales de estas explotaciones padezcan las consecuencias del incendio, así como que los propietarios tengan mayores pérdidas.