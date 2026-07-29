Las administraciones han activado ayudas económicas y laborales para los afectados, mientras que contar con un seguro en vigor será clave

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Los incendios forestales no solo arrasan miles de hectáreas, sino que también pueden destruir viviendas, vehículos, negocios y medios de vida. Para quienes lo han perdido todo, las primeras horas son clave para conocer qué ayudas públicas existen y cómo actuar con la aseguradora para agilizar las indemnizaciones.

Tras la declaración de estos incendios como catástrofe, ya se ha activado un Plan Especial de Ayudas Públicas destinado a apoyar a las personas afectadas y facilitar su recuperación económica y social.

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Ayudas económicas para los afectados

Entre las medidas más destacadas figura una ayuda directa de 15.000 euros para quienes hayan sufrido la pérdida total de su vivienda habitual. Esta prestación busca cubrir las necesidades más urgentes mientras las familias encuentran una solución habitacional estable.

A estas ayudas se suman otras medidas extraordinarias de carácter laboral. Las personas que, como consecuencia del incendio, no puedan acceder a su lugar de trabajo tendrán derecho a una prestación durante un máximo de cuatro meses, percibiendo el 70% de su salario.

Además, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan urgente de vivienda dotado con hasta 30 millones de euros, destinado a ofrecer alternativas habitacionales a quienes se han quedado sin hogar y acelerar el proceso de recuperación de las zonas afectadas.

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El seguro, una pieza fundamental

Más allá de las ayudas públicas, el papel de los seguros resulta determinante para recuperar parte de las pérdidas sufridas. Sin embargo, existe un requisito imprescindible: tener una póliza en vigor que incluya la cobertura por incendio.

Aunque pueda parecer una obviedad, no todas las viviendas están aseguradas. De hecho, en provincias como Ávila, alrededor del 30% de las viviendas carecen de seguro, lo que deja a muchos propietarios sin posibilidad de recibir una indemnización por parte de una compañía aseguradora.

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Disponer de una póliza adecuada puede marcar una enorme diferencia a la hora de afrontar la reconstrucción de una vivienda o de un negocio afectado por el fuego. Si la vivienda o el negocio cuentan con un seguro que cubra este tipo de siniestros, es importante actuar con rapidez. Los expertos recomiendan documentar todos los daños mediante fotografías y vídeos, conservar cualquier documento que acredite las pérdidas y elaborar un inventario de los bienes afectados.

También es fundamental comunicar el siniestro lo antes posible a la compañía aseguradora, ya que esto permitirá iniciar la tramitación del expediente y la correspondiente valoración de los daños. En muchos casos, el perito designado por la aseguradora será el encargado de evaluar el alcance de las pérdidas antes de fijar la indemnización.

Recuperación con apoyo público y privado

La combinación de ayudas públicas y cobertura de los seguros constituye el principal respaldo para las personas afectadas por los incendios. Mientras las administraciones ofrecen apoyo económico y soluciones de emergencia, las aseguradoras desempeñan un papel esencial para compensar las pérdidas materiales de quienes tenían una póliza contratada.

En situaciones de esta magnitud, actuar con rapidez, conservar todas las pruebas de los daños y conocer los derechos como afectado son aspectos clave para acceder a las ayudas disponibles y acelerar el proceso de recuperación.