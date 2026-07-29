Compartir







MadridVolver al Pantano de San Juan también es enfrentarse a la destrucción de un paraíso natural. No queda ni rastro de su paisaje verde, fresco y lleno de vida. Los embarcaderos, los barcos y los chiringuitos han quedado reducido a un mar de cenizas y amasijos de hierro.

En su entorno, Pelayos de la Presa, uno de los pueblos más afectados, intenta recuperar la normalidad, aunque no parece que vaya a ser fácil, como informa Raquel Duva.

PUEDE INTERESARTE Ponen en libertad al dueño de la máquina que podría haber desatado el incendio forestal de Ávila

9.500 personas continúan evacuadas en Madrid

Este fuego que histórico ha sido denominado por los Bomberos como un "incendio con vida propia". El olor a quemado inunda toda la zona afectada y los kilómetros a la redonda. Tras seis días de lucha titánica, las llamas dejan un paisaje apocalíptico.

Además, unas 9.500 personas continúan evacuadas en la Comunidad de Madrid por el incendio de la Sierra Oeste, que ya está estabilizado, y este miércoles unos 1.500 vecinos podrán volver a sus casas de la urbanización del Encina del Alberche y de la pedanía de Peralejo.

PUEDE INTERESARTE Desde las alturas, así vigila la Guardia Civil las casas evacuadas

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya anunciado que se levantan todas las restricciones en Ávila y que en Madrid solo se mantienen las evacuaciones de Valdemaqueda y de Robledo de Chabela, así como las cinco urbanizaciones que pertenecen a San Martín de Valdeiglesias y dos de Pelayos de la Presa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estas buenas noticias que estamos pudiendo compartir con la ciudadanía son el resultado de un trabajo importante de tantos centenares de servidores públicos que desde hace días y de manera sostenida con una intensidad absolutamente increíble están peleando frente al fuego", ha reivindicado Martín sobre la estabilización del incendio que asola la región y Ávila desde hace una semana.

El delegado del Gobierno ha advertido de que la vuelta de las 1.500 personas cuya evacuación ha acabado este miércoles será "dura" ya que la urbanización Encinar del Alberche fue "donde comenzó el incendio" y que por ello una "serie importante de viviendas" han quedado "arrasadas" o "afectadas" por las llamas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Es por ello, que ha lanzado un mensaje de "solidaridad absoluta" con los afectados por el incendio y ha puesto a su disposición "los recursos, las ayudas que por parte del Gobierno de España se están activando para contribuir" a paliar el "sufrimiento". Ha destacado que también habrá un apoyo desde el Gobierno regional.

"Por fortuna, hasta el momento, no se ha reportado ningún tipo de daño personal significativo. Estamos hablando siempre de daños materiales, pero daños materiales importantes", ha añadido. Se ha dirigido también a aquellos 9.500 evacuados que están aún fuera de sus casas, a quienes ha pedido que "comprendan que lo que se está haciendo es tratar de velar por su seguridad".

"Deseamos que pueda ser lo antes posible (...) Confío en que se nos pueda dar buenas noticias si el trabajo de extinción, de contención y la situación meteorológica nos ayuda a tener el frente, en este caso al norte del Embalse de San Juan ya en unas condiciones de seguridad absoluta para ese retorno de los ciudadanos", ha rematado.