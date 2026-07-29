Interior comunica el levantamiento de "todas las medidas de evacuación y confinamiento" en Ávila

Última hora de los incendios forestales en España: estabilizado el incendio de Madrid y se levantan las evacuaciones y confinamientos en Ávila

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Los vecinos de varias zonas afectadas y desalojadas por los incendios en España recuperan poco a poco la normalidad. Aunque las autoridades no descartan levantar nuevos confinamientos y evacuaciones en las próximas horas, ya se ha permitido el regreso a sus viviendas a los residentes del flanco sur del incendio, especialmente en la zona toledana de Almorox.

Muchos vecinos no han querido perder ni un minuto para volver a sus casas, lo que ha provocado retenciones en los accesos al municipio. Ahora toca limpiar, hacer balance de los daños.

Los vecinos de las zonas afectadas luchan por volver a la normalidad lo antes posible

En el Pinar de Almorox, Paqui reconoce el miedo que ha pasado durante el incendio. Ángel, por su parte, asegura que todavía no se explica cómo su vivienda ha conseguido salvarse de las llamas. Fernando insiste en que esta situación debe servir para concienciar a todos sobre la importancia de actuar con responsabilidad para evitar que este tipo de incendios tengan consecuencias aún más graves, son algunos de los testimonios de los vecinos que vuelven a sus hogares.

La situación es muy distinta en Pelayos de la Presa. Allí, algunas viviendas han quedado completamente arrasadas, mientras que otras apenas han sufrido daños y se han salvado casi de forma milagrosa. Entre los afectados está Miguel Ángel, cuya casa estuvo a punto de ser alcanzada por el fuego.

En el camping Monasterio de Pelayos, el panorama es desolador. Su responsable trata ahora de sobreponerse al ver varios bungalows calcinados y las estructuras de numerosas caravanas reducidas a simples esqueletos. A pesar de las pérdidas, mantiene el objetivo de reabrir este mismo fin de semana con las instalaciones que han logrado resistir al incendio.

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Interior comunica el levantamiento de "todas las medidas de evacuación y confinamiento" en Ávila

Además, en las últimas horas el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comunicado el levantamiento de "todas las medidas de evacuación y confinamiento" en la provincia de Ávila ante la evolución favorable del incendio.

"Se levantan todas las medidas tanto de evacuación como de confinamiento respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila", ha detallado, al tiempo que ha señalado que se establece una posibilidad de una "movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad ni en ningún alcance de la misma".

Lo ha anunciado desde el puesto de mando de Navalcarnero, donde ha destacado que esta noticia se sustenta en los informes tanto de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y los informes de los distintos directores técnicos regionales.

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De esta forma, se establece el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de las localidades de La Adrada, Gavilanes, Casavieja, Casillas, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Mijares, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Villanueva de Ávila, y de la Urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

Además, se establece el fin del confinamiento, con carácter inmediato, de las localidades de El Tiemblo y Cebreros, que permanecían en esta situación.