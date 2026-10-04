Redacción Galicia Europa Press 04 OCT 2026 - 18:52h.

El operario que estaba cerca del muelle do Ferrazo en Vilagarcía se precipitó con el vehículo a las 12:40 horas

En el momento de producirse el accidente, por causas que se investigan, la víctima atravesaba una curva

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PontevedraEl cadáver del conductor de una carretilla portacontenedores que cayó al mar fue rescatado después de activarse un operativo de búsqueda en la localidad de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Según ha confirmado Salvamento Marítimo, su embarcación Pollux localizó en la superficie del agua el cuerpo ya sin vida de la víctima tras sufrir el posible accidente laboral.

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Ocurrió a las 12:40 horas, tal y como ha precisado el 112 de Galicia, que recibió un aviso de Policía Nacional y de una persona que planteaba la posibilidad de que el trabajador estuviese dentro del vehículo precipitado.

Aunque al principio se informó de que era un camión, desde el servicio de emergencias han concretado que no. No estaba claro todavía si el hombre había logrado saltar para quedarse en tierra o si había caído al mar.

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A esas inmediaciones del muelle do Ferrazo se movilizaron distintos equipos, entre ellos la Salvamar Pollux, el helicóptero Helimer 223, la auxiliar Irmans García Nodal y efectivos de Guardacostas.

Los buceadores comprobaron que el conductor no seguía en la cabina de la carretilla, por lo que siguieron rastreando la zona hasta dar con él. Tras subirlo a bordo del barco de auxilio, lo entregaron a la Guardia Civil.

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Estaba atravesando una curva

Según los primeros indicios o sospechas de lo que pudo ocurrir, el empleado estaba atravesando una curva en el momento en el que cayó al mar. Aunque se desconoce por ahora qué causó esa caída.

Los investigadores tratarán de averiguar si se produjo un fallo técnico en el vehículo u otro tipo de imprevisto o circunstancia sobre la que no pudo reaccionar a tiempo el operario fallecido.