¿Por qué no debes cerrar nunca los retrovisores de tu coche según la DGT?

Los retrovisores son uno de los elementos más importantes para la seguridad vial. Muchos conductores tienen la costumbre de cerrarlos manualmente o mediante el sistema automático de plegado de su coche cuando lo dejan estacionado. Recientemente, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido que esta práctica puede que no sea tan adecuada como se puede pensar popularmente.

Esta es una práctica muy común para proteger el vehículo de sufrir posibles golpes, pero, puede ser contraproducente , no solo para la comodidad del conductor sino para la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Como hemos mencionado anteriormente, el gesto de plegar ya sea manual o de forma automática los retrovisores es un gesto muy popular entre los conductores . La principal razón es evitar que puedan sufrir daños cuando se aparca en sitios muy reducidos . Pero, los expertos en la DGT advierten que es totalmente contraproducente, ya que al plegar los retrovisores, se puede perder una parte clave de la visibilidad lateral del vehículo . Esto puede provocar que otros conductores no sean capaces de percibir correctamente la proximidad de un coche estacionado y pueda producirse un golpe.

Esto es muy importante cuando el vehículo está estacionado en zonas donde hay mucho tráfico o calles estrechas, en las cuales los coches aparcados pueden suponer un obstáculo invisible hasta el último momento. Cuando los retrovisores se encuentran plegados, el coche puede permanecer desapercibido y provocar que otros conductores no puedan contar con el suficiente espacio para poder maniobrar con seguridad, algo que no sucedería en caso de dejar los retrovisores desplegados.

La DGT establece en su normativa que los retrovisores son dispositivos obligatorios en cualquier vehículo . Es obligatorio contar con al menos dos espejos, u no situado en el interior y otro en el exterior , concretamente del lado del conductor.

La legislación, además, especifica que estos han de estar homologados y en buen estado . En caso de no contar con los retrovisores adecuados o que éstos sean utilizados de manera indebida puede conllevar sanciones para el conductor. En el caso de que un vehículo circule sin retrovisores o con alguno de ellos en mal estado, la multa puede ser de 200 euros . Si la situación es más grave, las autoridades incluso podrían proceder a inmovilizar el vehículo.

Las sanciones no incluyen en caso de llevar cerrados estos dispositivos, sino que solo se centran e intervienen en caso de que no se cuente con al menos los obligatorios por la normativa.

Cerrar los retrovisores no es la única acción que suelen hacer la mayoría de los conductores y que la DGT no ve con buenos ojos, existen otras prácticas muy comunes que se realizan de manera habitual en las que no se tienen en cuenta sus posibles consecuencias negativas: