Han declarado mi coche siniestro total, ¿me lo puedo quedar?

Perder nuestro vehículo a causa de un accidente es una gran faena. Si los daños han sido elevados, las compañías aseguradoras pueden negarse a la reparación , incluso aunque no hayamos sido culpables del accidente que causó los daños. Es lo que se conoce como un siniestro total en el que perderíamos el coche a cambio de una indemnización que no siempre nos parecerá razonable. Es por eso que muchos propietarios piensan en alternativas, como quedarse el coche y tratar de repararlo por sí mismos o incluso quedarse el coche y venderlo por piezas para sacar algo más de dinero de lo que ofrecen los seguros.

Cuando el coste de la reparación del vehículo sea tan elevado que el seguro lo declare como pérdida total o siniestro total, lo más habitual es que te indemnicen con el valor venal del coche. Este es el valor de mercado en el momento en el que se han producido los daños en el coche. Para realizar este cálculo se tienen en cuenta varios factores como marca y modelo del vehículo, antigüedad, kilometraje, etc. Técnicamente, la cuantía de la indemnización sería suficiente para comprar un coche de segunda mano de condiciones similares a la pérdida sufrida... aunque no siempre es así. Dependiendo de tu compañía de seguros y la póliza formalizada con ellos, pueden entrar en juego conceptos como valor venal mejorado cuando el valor venal es muy bajo (como en coches muy antiguos o clásicos), la compañía puede añadir un porcentaje a la indemnización. Sin embargo, si has llegado hasta aquí es porque quieres saber alternativas a que el coche sea llevado al desguace. Vamos a ver qué escenarios posibles hay.