Pere Navarro y su equipo de la Dirección General de Tráfico lo han repetido en numerosas ocasiones: solo la ausencia de alcohol en el organismo de los conductores es verdaderamente segura. De momento no se ha prohibido completamente consumir alcohol antes de conducir, pero los nuevos niveles permitidos de alcoholemia están cada vez más cerca de convertir en imperativo legal la recomendación de “si bebes, no conduzcas”. Una que, por cierto, ya nos decía Stevie Wonder hace 40 años.