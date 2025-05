Pese a ello, no se olvida de considerar que el uso de estos aparatos integrados en el coche sí pueden ser una distracción, aunque las estadísticas consideren que menos que el móvil. “Surge en muchos sitios la duda. Por qué puedo tocar los mandos de la radio pero no puedo tocar los mandos del teléfono móvil. Es así la normativa, pero por qué está así. Pues porque la experiencia nos ha dicho que las distracciones que más se producen son por el uso del teléfono móvil tanto tecleando como cogiéndolo en la mano. Ahora bien, si yo por andar cambiando de emisora tengo una distracción y causa un accidente, es también una distracción. Es una distracción que no conlleva puntos, que el importe es mucho menor pero no deja ser una distracción en la conducción”.