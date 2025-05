Pero esta ‘bravata’ no es, ni mucho menos, la mayor que ha soltado Elon Musk por su boca. Más allá de polémicas y demandas de sus clientes , el CEO de Tesla prometió en 2017 que en 2020 la marca estadounidense de coches eléctricos lanzaría la nueva generación del Tesla Roadster , el deportivo eléctrico que, fabricando entre 2008 y 2012, comenzó a dar fama a la empresa.

Y no, no es raro que no hayas leído -aún- sobre una posible fecha de comercialización de este coche, ya que el propio Elon Musk ha ido retrasando, con sus declaraciones, el lanzamiento de este vehículo a 2021, luego a 2022, a 2023 y a 2024.