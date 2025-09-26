España, a la cola en electrificación de vehículos: solo el 11 % de los coches vendidos son electrificados

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid señala la necesidad de multiplicar los puntos de recarga

España tiene como objetivo alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) alerta de los grandes retos que enfrenta la industria de la automoción en España, donde solo el 11% de los vehículos vendidos son eléctricos. Nuestro país “tiene una de las industrias de automoción más fuertes de Europa, pero si no aceleramos en innovación e infraestructura, perderemos esa ventaja”, ha afirmado Manuel Soriano, presidente de la Comisión de Industria del COIIM.

España es el segundo fabricante de Europa y el noveno del mundo de vehículos y aunque la industria atraviesa la mayor transformación de su historia, marcada por la electrificación, la digitalización y la sostenibilidad, solo el 11% de las matriculaciones del pasado año fueron de vehículos electrificados, frente al 20% de media en Europa y más del 40 % en China, según datos del COIIM.

El precio, a veces, hace que el cliente sea reticente al vehículo eléctrico. Sin embargo, se prevé que en 2026 se alcance la paridad de precios entre vehículos eléctricos y de combustión, y en 2030 podrían ser incluso un 30 % más baratos.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos y más de 100.000 puntos de recarga en 2030. Sin embargo, para cumplir con estas cifras habría que “multiplicar por ocho el ritmo actual de instalación de puntos de recarga”, según el informe del Colegios de Ingenieros.

Qué lastra al mercado de los coches eléctricos

China está la cabeza en producción y exportación de vehículos eléctricos y la UE ha anunciado aranceles antidumping de hasta el 35% a algunos de sus modelos, pero el COIIM alerta de que estas medidas deben acompañarse de más inversión en innovación, diversificación de suministros y refuerzo de la cadena de valor europea.

Además, el sector está sometido a una creciente presión normativa. La UE exige 0 emisiones netas en 2035, y programas como el PERTE VEC o el Plan MOVES buscan incentivar el cambio.

En este sentido, el COIIM reclama mayor agilidad administrativa y un marco más atractivo para atraer inversiones. “La electrificación no puede avanzar sin realismo: necesitamos infraestructuras, un marco estable y apoyo claro a tecnologías complementarias como los combustibles renovables”, ha señalado el decano del COIIM, Fabián Torres.

Los combustibles renovables

El informe insiste en que la electrificación no puede ser la única vía para la descarbonización. Hay otras tecnologías como los biocarburantes avanzados, los e-fuels o el hidrógeno, que son soluciones viables en sectores donde la electrificación directa es difícil, como el transporte pesado, la maquinaria industrial o la aviación.

Estas tecnologías pueden aprovechar infraestructuras existentes, reducir la dependencia de materiales críticos y facilitar una transición más ordenada, señala el COIIM.

Recomendaciones: innovación, talento y regulación

España cuenta con un ecosistema industrial robusto. Para mantener su competitividad, el COIIM insiste en apostar por la innovación, el talento y una regulación que facilite la inversión. “Solo a través de la innovación, la formación especializada y la cooperación público-privada será posible transformar estos retos en una oportunidad estratégica para la industria y la economía española”, concluye el informe.

El sector de la automoción en España representa el 8% del PIB nacional y más de 300.000 empleos directos. Nuestro país produjo 2,4 millones de vehículos en 2024 —el 89 % destinados a exportación—.