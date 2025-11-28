Lo que sale supera el presupuesto del año pasado: de media unos 250 euros por persona, un 4% más

El Black Friday comienza con compras masivas: se espera un gasto promedio de 200 euros por persona

Hoy es uno de los días de mayor consumo del año Black Friday, con miles de descuentos en comercios que los anuncian desde hace semanas. Se esperan compras masivas y un gasto medio de casi 300 euros.

Como ejemplo, en las zonas comerciales de Barcelona hay muchísimo ambiente desde primera hora. Aunque cada año se compra más por Internet, mucha gente sigue prefiriendo ir tienda por tienda en busca de los mejores descuentos. Incluso, como nos contaba alguien, “ha pedido el día libre hoy para no perdérselos”. España ya es el quinto país del mundo que más gasta en el Black Friday, lo que supone más del 6% de las ventas globales.

La fiebre no decae. Una de las personas que ha salido hoy de rebajas explicaba en qué se ha gastado el dinero: “No tenemos presupuesto, lo que salga. Un jersey, después hemos comprado unos pijamas, una bata…”. Y lo que parece ser es que se supera el presupuesto del año pasado de media unos 250 euros por persona, un 4% más. Otra compradora contaba: “Un zapato, un bolso, un jersey, una camisa.”

A esto hay que añadir a quienes compran por Internet. Estos días de compras tienen un componente emocional, marcado por el miedo a perderse algo. Como decía otra persona: “Ya que estoy, acabo buscando otra camiseta más y al final quizá no la necesitas.”

Entre los productos estrella de este año destaca la baliza V16, el nuevo dispositivo para señalizar accidentes. En un mercado nos explicaban que están vendiendo entre 250 y 300 balizas diarias.

Mientras, el pequeño comercio intenta competir con los grandes tirando de iniciativa. En un local, por compras superiores a 50 euros, los clientes pueden jugar a una ruleta con premio en producto local. Una clienta comentaba: “Mira, me voy a llevar dos kilitos de fruta.”