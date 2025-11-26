Alberto Rosa 26 NOV 2025 - 09:00h.

La Dirección General de Tráfico aclara las dudas en torno a la implantación del nuevo sistema de señalización de emergencia

Los requisitos que deben cumplir las balizas V16 para que estén homologadas por la DGT: no todas son válidas

A partir del 1 de enero de 2026, los clásicos triángulos de emergencia dejarán de ser el sistema válido de señalización para vehículos inmovilizados en las carreteras. En su lugar llega la baliza V16, cuya obligatoriedad no ha parado de despertar dudas sobre su uso, así como bulos o informaciones falsas en un intento de desacreditar a los nuevos dispositivos y a la DGT.

Es por ello que, ante la circulación de informaciones erróneas o incompletas, en su mayor parte en redes sociales, la Dirección General de Tráfico ha publicado una nota informativa destinada a desmentir, uno a uno, hasta 10 bulos difundidos en las últimas semanas.

Asimismo, el organismo ha aprovechado para recordar que la implementación de este dispositivo a partir de enero de 2026 se debe a que cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo. La nueva normativa nace para evitar estos riesgos y reducir la exposición del conductor al tráfico.

Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, “la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia”. Dado que su implantación “ha generado dudas” , la DGT ha desmentido los principales bulos utilizando información oficial y criterios de seguridad vial.

“La V16 no será realmente obligatoria”

Falso. La obligatoriedad está fijada en el Reglamento General de Vehículos y entra en vigor el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, la V16 conectada será el único elemento v�álido para señalizar vehículos inmovilizados, por motivos de seguridad vial.

“La V16 me geolocaliza todo el tiempo o envía mis datos personales”

Falso. La baliza V-16 solo transmite la ubicación del vehículo al activarse y únicamente con fines de seguridad. No registra la velocidad, ni hace seguimiento alguno, a la vez que no transmite datos personales ni puede identificar la matrícula. Los datos que recibe la DGT son anonimizados. Recientemente la Agencia de Protección de Datos emitió una comunicación al respecto corroborando que “la baliza no está asociada a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza”. DGT recuerda que no hay que dar ningún dato personal cuando se adquiere cualquiera de las balizas homologadas y conectadas.

“Cualquier V-16 conectada sirve”

Es falso. Solo son válidas las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial de la DGT tras superar ensayos certificados. Deben incluir el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado en la tulipa. Usar un dispositivo no certificado no es válido ni seguro.

“Necesita una app o un móvil para funcionar”

Falso. La baliza V-16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como un chip GPS, una tarjeta SIM no extraíble y redes de telecomunicaciones de amplia cobertura. No requiere aplicaciones adicionales, teléfonos ni emparejamientos. Basta con encenderla y colocarla en el exterior del vehículo.

“Habrá que pagar una cuota por la conectividad”

Es falso. La conectividad está incluida en el precio. Las operadoras no cobran al usuario y la normativa exige una disponibilidad mínima de 12 años sin coste adicional.

“No funciona en túneles o zonas sin cobertura”

Falso. La baliza emplea redes IoT especializadas capaces de operar en condiciones difíciles. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal.

“La V16 llama al 112, al servicio de asistencia o la grúa”

También falso. La V16 no llama a emergencias ni determina la naturaleza del incidente. Su función es únicamente señalizar y enviar la posición del vehículo. La llamada tanto al servicio de emergencias en caso de que se necesite o al servicio de asistencia de la compañía aseguradora debe realizarla el usuario.

“Los triángulos siguen siendo más seguros”

Es falso. Los triángulos obligan a abandonar el vehículo y caminar como mínimo 100 metros por la calzada para colocarlos, lo que aumenta el riesgo de atropello.

“Si viajo al extranjero, tengo que usar los triángulos”

Es falso. La V-16 es válida para vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido… La Convención sobre la Circulación de Viena establece que los países podrán exigir, para permitir la circulación internacional por su territorio, que el automóvil lleve a bordo un dispositivo de señalización que consistirá, bien en “una placa en forma de triángulo”, bien “en cualquier otro dispositivo de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que esté matriculado el vehículo”.

“Multas hasta 30.000 euros”

Es falso. La infracción por no llevar la baliza V-16 es leve y su sanción es de 80 euros, la misma cantidad establecida por no llevar los triángulos de preseñalización.