Las balizas iluminadas V16 serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026 y solo serán válidas la homologadas por la DGT

Todo lo que debes saber sobre las balizas V16: qué vehículos deben llevarlas, sanciones y excepciones

La inminente entrada en vigor del requisito de llevar una baliza iluminada y conectada V16 en los vehículos españoles está llevando a muchos conductores a comprar estos nuevos dispositivos de seguridad vial. Según normativa, la deberán llevar turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales. La DGT ha fijado que serán obligatorias en todos estos vehículos a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo definitivamente a los triángulos de emergencia. Estas balizas deberán estar homologadas, contar con conectividad a la plataforma DGT 3.0 y cumplir requisitos técnicos específicos.

¿Qué requisitos exige la DGT para homologar las balizas V16?

Para que una baliza V16 sea homologada por la DGT y puedan ser usadas a partir del 1 de enero de 2026, debe superar una serie de pruebas técnicas rigurosas, que la diferencian de los modelos más antiguos y más baratos:

Luz y Visibilidad:

Debe emitir una luz de color amarillo auto.

La visibilidad debe ser de 360 grados en el plano horizontal y de ±8 grados en el vertical.

en el plano horizontal y de ±8 grados en el vertical. La intensidad efectiva de la luz debe estar en los rangos establecidos y mantener el destello durante un mínimo de 30 minutos .

. Autonomía y Resistencia:

La alimentación debe ser autónoma, mediante pila o batería, y garantizar su uso al cabo de 18 meses.

mediante pila o batería, y garantizar su uso al cabo de 18 meses. Deben se r resistentes al agua, al polvo y a los golpes (generalmente, con un grado de protección IP54 o superior), y operar en un amplio rango de temperaturas.

(generalmente, con un grado de protección IP54 o superior), y operar en un amplio rango de temperaturas. El dispositivo debe ser estable sobre una superficie plana y estar dotado de un imán o medio de fijación para colocarlo en la parte más alta posible del vehículo (normalmente el techo).

y estar dotado de un imán o medio de fijación para colocarlo en la parte más alta posible del vehículo (normalmente el techo). Conectividad (El elemento diferenciador):

Este es el requisito más importante. La baliza debe incluir un módulo de comunicación (una SIM no extraíble) que garantice la conectividad con la plataforma DGT 3.0.

que garantice la conectividad con la plataforma DGT 3.0. La conectividad debe estar garantizada y ser gratuita para el usuario durante al menos 12 años.

y ser durante al menos 12 años. La baliza debe ser capaz de geolocalizarse y transmitir automáticamente su ubicación, así como su estado de activación, a la DGT en el momento en que se enciende. Esta información se envía cada 100 segundos durante al menos 30 minutos y con una precisión inferior a 5 metros.

La principal diferencia entre un modelo homologado para 2026 y uno no homologado (o uno antiguo) radica en la conectividad y el código de certificación.

La DGT informa en su web de todos los modelos homologados

Para evitar caer en la compra de un dispositivo fraudulento o no válido, la Dirección General de Tráfico mantiene un listado actualizado de todos los modelos y marcas de balizas V16 homologadas.

Los ciudadanos pueden consultar la lista oficial, que se actualiza periódicamente a medida que nuevos fabricantes obtienen la certificaci�ón, directamente en la página web de la DGT, buscando la sección de Dispositivos de preseñalización V16 o a través de los enlaces de su sede electrónica.

Verificar antes de comprar

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido de que algunas de las nuevas balizas luminosas V16 de señalización de emergencia que comercializan grandes plataformas online no están homologadas conforme al anexo del Real Decreto 2822/1998 que fija su uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

"Son modelos desactualizados y desde el año que viene su uso podría ser sancionado con 80 euros de multa; además de suponer un riesgo para el conductor al carecer de funciones básicas como la geolocalización o la conexión automática con la Dirección General de Tráfico (DGT)", ha señalado.

En este contexto, antes de adquirir una baliza V16, OCU aconseja comprobar que el modelo está incluido en el listado de dispositivos homologados que ofrece la web de la DGT y anima a desconfiar de los modelos más baratos, "pues el precio de uno autorizado varía entre los 40 y los 50 euros" y "los hay que cuestan hasta 80 euros".

"Sin duda se trata de una herramienta necesaria y útil, ya que permite señalizar un vehículo averiado sin salir a la calzada, previniendo así un posible atropello; además de transmitir la localización al centro de gestión de tráfico para facilitar la asistencia y avisar de la inmovilización a otros conductores. Pero no deja de suponer un desembolso caro, pues el dispositivo no tiene una duración ilimitada, al contrario de los tradicionales triángulos", ha subrayado.

Obligatorias para pasar la ITV

Las balizas V16 no requieren pasar la ITV, pero a partir del 1 de enero de 2026 su uso será obligatorio y solo serán válidas las balizas V16 conectadas con la DGT. Estas balizas reemplazan a los triángulos de emergencia para mejorar la seguridad vial, ya que permiten preseñalizar un incidente sin que el conductor tenga que salir del vehículo. Las balizas que no sean conectadas ya no serán legales para su uso obligatorio a partir de esa fecha.