Innovación y diseño: así brillaron los ganadores de los Premios MQC

telecinco.es 04 DIC 2025 - 15:43h.

Vuelven los Premios MQC, un homenaje a la excelencia del motor

El Premio al Mejor Coche del año ha sido para el Kia EV3 , uno de los Top 3 de los coches eléctricos más vendidos de España.

Reale Seguros fue el encargado de patrocinar esta gala que premia lo mejor del sector automovilístico

Compartir







El pasado 3 de diciembre se celebró en el Hotel Palace de Madrid la nueva entrega de los PREMIOS MQC. Una cita obligada para el sector del motor, que nace a raíz del programa ‘Más que coches’ en Telecinco. El programa más longevo de la televisión comercial, que lleva más de 30 años en antena y que nos sigue acercando a todas las novedades de este sector.

La gala estuvo patrocinada por Reale Seguros, compañía aseguradora que promueve la seguridad y el bienestar a través de sus servicios. Pudimos hablar con Ignacio Mariscal, Consejero Delegado de Reale Seguros que destacó:

El compromiso de Reale Seguros con el mercado del motor es natural, lo llevamos en el ADN. Protegemos a las personas que conducen y protegemos a los automóviles conducidos. telecinco.es

Estos han sido los Premios MQC

El presentador del programa, Gonzalo Serrano, ha sido el maestro de ceremonias encargado de entregar los premios, acompañado de rostros conocidos del grupo y de personalidades del mundo del motor. Los responsables de las distintas marcas han ido recogiendo los distintos galardones. Doce han sido las distintas categorías premiadas y un último premio especial.

12 categorías de Premios:

Premio al Mejor Compacto: Peugeot 308 Premio a la Mejor Red de Concesionarios: Hyundai Premio a la Mejor Marca de Vehículos Híbridos no enchufables: MG Premio al Mejor I+D+I: Horse por su proyecto C-15 Premio al Mejor Diseño: Polestar 5 Premio a la Marca Revelación: Ebro Premio a la Mejor Marca de Vehículos enchufables: BYD Premio al Mejor Ejecutivo del año: Jose María Galofré- Consejero Delegado de Volvo Car España Premio a la Mejor Estrategia Empresarial: Omoda&Jaecco Premio al mejor Suv: Dacia Bigster Premio al Mejor Departamento de Comunicación: Seat/Cupra Premio al Coche del Año 2026: Kia EV 3

Premio MQC al Mejor Coche del año: KIA EV3

El momento más esperado de la noche vino al final, con el galardón al Mejor Coche del Año que fue para el Kia EV3. Ignacio Mariscal, Consejero Delegado de REALE SEGUROS, fue el encargado de entregar este premio a Emilio Herrera, Presidente CEO de Kia Iberia.

El Kia EV3 es un coche que destaca por su diseño. El coche del año tiene un aspecto que no te deja indiferente. Un modelo futurista pero también alegre. Está cuidado al detalle para darle un aspecto tecnológico. En definitiva, tecnología eléctrica de última generación con una impresionante autonomía eléctrica de hasta 773km con una sola recarga.

Este modelo cuenta con un interior con mucho espacio, que cuida muy bien al conductor y a los pasajeros, tanto en confort como en medidas de seguridad. Ha seducido ya a más de 5000 clientes y ha llevado a este modelo al “Top 3” de los coches eléctricos más vendidos de España.

Según Emilio Herrera, “Las claves de su éxito han sido su diseño atractivo, tiene un espacio interior muy amplio (ideal para una familia), un precio asequible y autonomía, algo muy importante en los coches eléctricos”.

Premio MQC al Mejor Departamento de Comunicación

Otro galardón que fue muy especial no premiaba una marca o un coche, sino un equipo de personas. “Ese equipo de personas con las que nosotros tratamos a diario. A las que llamamos principalmente para pedir, muchas veces a deshora”. El Premio MQC al Mejor Departamento de Comunicación fue para Seat/Cupra. Mario Rodríguez, Director General Corporativo de Mediaset, entregaba el premio a Carlos de Luis, Director de Comunicación de Seat/Cupra en España.

Un equipo de personas que ha demostrado gran profesionalidad trabajando para lograr que sus marcas tengan la mayor repercusión en los medios y por supuesto por su calidad humana.

“Ahora tenemos en Seat dos de los seis modelos más vendidos del año en el mercado español, en Cupra tenemos como objetivo prioritario para 2026 el coche más importante de nuestra historia: el Cupra Raval, ya que por primera vez en España hemos diseñado, desarrollado y vamos a producir un vehículo 100% eléctrico”. Carlos de Luis (Director de Comunicación se Seat/Cupra en España)

Premio MQC al Mejor SUV del año

El siguiente galardón premiaba al Mejor Suv del año fue para el Dacia Bigster. Este modelo se lanzó la pasada primavera y ha tenido una excelente acogida tanto para el público como para los periodistas especializados en motor.

El nuevo Bigster es un claro ejemplo de la filosofía que tiene la marca: combinar sencillez, practicidad y robustez, además de una buena relación valor-precio.

El premio al mejor Suv del año lo entregaba David Tejera, Experto en motor en El Desmarque a Laurent Sengenes, Director General de Dacia en España.

Además, parte del éxito de este modelo lleva sello español, porque el 65% de las ventas son de la versión “Hybrid 155” cuyo motor se fabrica en España y lo hace precisamente “Horse”, otro de los premiados de la noche.

Premio MQC al Mejor I+D+I

Continuamos con un reconocimiento que premia la contribución al desarrollo tecnológico dentro del sector automoción. El Premio al Mejor I+D+I.

Gonzalo Serrano entregaba este galardón a Julien Faure, CTO de Horse. El modelo “Horse Powertrain”, fabricado en España, en Castilla y León, es una joya de la ingeniería. Esta empresa además de crear algunos propulsores térmicos e híbridos más avanzados, también los fabrica.

El “Proyecto C-15” ha sido el culpable de obtener este galardón. Un innovador sistema que cabe en un maletín y que contiene un motor de cuatro cilindros con generador e inversor integrados. Gracias a esta innovación, cualquier vehículo eléctrico puede tener más autonomía.

“El futuro de Horse Powertrain es nuestra tecnología: innovar y desarrollar una tecnología de vanguardia. Soluciones de movilidad para un futuro más sostenible para todos” comentaba Julien Faure, CTO de Horse.

Premio MQC al Mejor Diseño

El Premio al Mejor Diseño fue para Polestar 5 un espectacular coche ancho con morro bajo y línea de techo estilizada. Todo ello enfatiza su carácter dinámico y elegante. Además, cuenta con dos motores que suman una potencia de 890cv.

El Premio al Mejor Diseño del año lo recogió Adrien Palumbo, Managing director de Polestar España y Portugal de la mano de uno de nuestros rostros más queridos Ana Terradillos, presentadora del programa “La mirada crítica”.

Premio MQC al Mejor Marca de Vehículos Enchufables

El sector del automóvil tiene muy presente los efectos del cambio climático, por ello son cada vez más numerosas las diferentes opciones que hay en el mercado. Por ello no podía faltar un Premio a la Mejor Marca de Vehículos Enchufables que ha recaído en BYD. Una empresa que nació en 1995 con a penas 20 empleados y que hoy en día cuenta con casi un millón de empleados en 112 países y es líder mundial en vehículos enchufables y baterías.

Esta innovadora marca, llegó al mercado español en el año 2023 y se ha ido colocando en lo más alto de las listas de ventas con su tecnología DM-i Dual mode presente en sus modelos “Seal U”, “Seal 6” y “Atto 2”.

Este galardón premia no sólo la experiencia de conducción de un coche eléctrico sino también su autonomía total de 1.000km.

El Premio fue entregado por Susana Fernández, Directora Comercial de Área de Publiespaña y lo recogió Alberto de Aza, Country manager de BYD para España y Portugal.

Otros Premios MQC

Premio al Mejor Turismo Compacto: Peugeot 308

Mas que coches ha querido premiar este modelo de Peugeot que ilustra perfectamente la tradición francesa con la tecnología de vanguardia. Prueba de ello son su nuevo frontal iluminado o la última versión de su i-cockpit. En poco más de 4 metros concentra todo su saber hacer. Además, este modelo ofrece eficientes sistemas de propulsión: desde eléctricos puros a microhíbridos pasando por híbridos enchufables. El Premio al Mejor Turismo Compacto lo entregó Iván Mingo, jefe de Motor de “El Debate” a la directora de Peugeot España y Portugal, Ana Gema Ortega.

Premio a la Mejor Red de Concesionarios: Hyundai

Los concesionarios son pequeños salones del automóvil de cada marca. El año pasado Hyundai batió récord de ventas y no pudo ser posible sin una red comercial profesional e implicada, que cuida de verdad al cliente y que además tiene una buena rentabilidad. Por todo ello Hyundai obtuvo el Premio a la Mejor Red de Concesionarios que recibió Leopoldo Satrústegui, Presidente y Consejero Delegado de Hyundai Motor España, de la mano de Juan Carlos Payo, Director General de Negocio del Grupo Mobilitas.

Premio a la Mejor Marca de Vehículos Híbridos No Enchufables: MG

MG es una marca con larga trayectoria que tuvo un resurgir en 2005 y que ha puesto el foco en la electrificación. Hoy en día con su tecnología “Hybrid plus”, MG ha revolucionado los sistemas de propulsión híbridos. El premio lo recogió Jose Antonio Galve, Director de Marketing de MG España y Portugal de la mano de Adolfo Randulfe, subdirector del programa MQC.

Premio a la Marca Revelación: Ebro

Este reconocimiento está destinado a destacar aquellas firmas que han irrumpido con fuerza en el mercado automovilístico. El Premio a la Marca Revelación ha sido para la marca Ebro. Una firma que después de 70 años de antigüedad y casi tres décadas sin actividad, ha regresado con fuerza a las carreteras españolas y prevé cerrar el año con más de 80 concesionarios. Este premio lo recogió Rafael Ruiz, Presidente de Ebro EV Motors

Premio al Mejor Ejecutivo: José María Galofré- Consejero Delegado de Volvo Car España.

El Premio al mejor ejecutivo del año reconoce al líder cuya visión, estrategia y capacidad de gestión han marcado un antes y un después en su empresa.

La importancia de cuidar a los clientes tanto fuera como dentro del coche es la prioridad de este ejecutivo de Volvo, sin olvidar la sostenibilidad del negocio y la rentabilidad. EL Premio al Mejor Ejecutivo ha sido para Jose María Galofré- Consejero Delegado de Volvo Car España. El premio fue otorgado por David Vara , Productor Ejecutivo de MQC.

Premio a la Mejor estrategia empresaria: Omoda&Jaecco

Por último, no podemos olvidar el Premio a la Mejor Estrategia Empresarial, que reconoce un plan de crecimiento sólido, creativo, innovador y visionario. Es cierto que la combinación de diseño, tecnología avanzada, eficiencia y precio competitivo, ha hecho que Omoda&Jaecco supere los 30000 clientes en menos de dos años desde su llegada a mercado español. Pero además de buen producto, hay que saber venderlo y de ahí este galardón que recibió Francesco Colonesse, Vicepresidente Omoda & Jaecco Iberia de la mano de Rodrigo Fersaiz, Productor ejecutivo de MQC.