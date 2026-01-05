Sergio Delgado 05 ENE 2026 - 09:00h.

El resultado será un aumento que oscilará entre el 2% y el 4,68% dependiendo del tipo de autopista

Todos los cambios en el mundo del motor que se activan en enero de 2026: balizas, etiquetas y nuevas normas

Los conductores que utilizan de forma habitual las autopistas de peaje en España van a afrontar un nuevo incremento de tarifas a partir del 1 de enero de 2026.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado una actualización generalizada de los importes que afectará a buena parte de la red estatal bajo concesión administrativa, en un contexto todavía marcado por los efectos acumulados de la inflación de los últimos años.

La revisión de los peajes se enmarca en los mecanismos previstos por la legislación vigente y responde tanto a la evolución del Índice de Precios de Consumo como a la retirada progresiva de las medidas extraordinarias adoptadas para contener las subidas más severas.

El resultado será un aumento que oscilará entre el 2% y el 4,68%, dependiendo del tipo de autopista y de su modelo de gestión.

Incrementos en las autopistas en concesión administrativa

Las autopistas de titularidad estatal gestionadas mediante concesión serán las que experimenten las subidas más significativas, con aumentos de entre el 3,64% y el 4,68%.

Serán las siguientes:

AP-6

AP-51

AP-61

AP-53

AP-66

AP-7 (Alicante–Cartagena)

AP-7 (Málaga–Guadiaro)

AP-68

AP-71

AP-9

AP-46

Este ajuste se produce tras la aplicación durante los últimos ejercicios de límites extraordinarios a las subidas, diseñados para amortiguar el impacto de la inflación en los usuarios.

La actualización de 2026 refleja, en parte, la necesidad de repercutir cantidades que no se trasladaron íntegramente en años anteriores, aunque de forma escalonada para evitar un impacto más brusco en el bolsillo de los conductores.

Autopistas gestionadas por la Seitt

En el caso de las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), las tarifas subirán un 2% en 2026 para todas las categorías de vehículos. Las vías afectadas son:

R-2

R-3 / R-5

R-4

M-12

AP-7 (Cartagena–Vera)

AP-36 (Ocaña–La Roda)

AP-41 (Madrid–Toledo)

En estas autopistas se mantiene además una medida especialmente valorada por los usuarios frecuentes.

La gratuidad en el tramo horario comprendido entre las doce de la noche y las seis de la madrugada seguirá vigente durante todo el año, lo que permite reducir el impacto del peaje a quienes circulan en horarios nocturnos.

No obstante, la circunvalación de Alicante de la AP-7 deja de formar parte de este esquema al pasar a ser completamente gratuita tras la decisión adoptada por el Ejecutivo.

El papel de la inflación y las ayudas públicas

Desde el Ministerio se ha insistido en que el incremento autorizado responde en gran medida a la evolución del IPC y al marco legal que regula la actualización de los peajes.

A finales de 2022 se puso en marcha una subvención extraordinaria destinada a mitigar los efectos de la inflación, con el compromiso de retirarla progresivamente hasta finales de 2026.

Esta retirada escalonada explica por qué las subidas actuales incorporan parte de los importes que no se abonaron en 2023.

Sin estas medidas de contención, el aumento de los peajes en 2026 habría superado en algunos casos el 5%, según estimaciones del propio departamento.

Para el próximo ejercicio, el importe destinado a esta subvención se sitúa en torno a los 15 millones de euros, mientras que el total aportado entre 2023 y 2025 supera los 73 millones.

Bonificaciones y descuentos para usuarios habituales

Junto a las actualizaciones de tarifas, el Gobierno mantiene una política de ayudas orientada a reducir el impacto del peaje en los usuarios recurrentes. Estas bonificaciones, en algunos casos cofinanciadas con comunidades autónomas, buscan favorecer un uso más racional y seguro de la red viaria estatal.

Autopistas como la AP-71, AP-46, AP-51, AP-61 y determinados tramos de la AP-7 cuentan desde su puesta en servicio con descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en franjas concretas del día.

En la AP-9, por ejemplo, se aplican bonificaciones que se suman a otros mecanismos como el peaje en sombra en determinados tramos, lo que permite a los conductores circular sin abonar directamente el importe.

En la AP-66 se mantienen incentivos específicos para vehículos pesados y para turismos de uso frecuente, mientras que en la AP-68 existen bonificaciones tanto para vehículos ligeros como pesados desde hace más de una década.

En el caso de la AP-53, las ayudas aprobadas recientemente replican esquemas ya implantados con éxito en otras vías del norte del país.

La subida de los peajes en 2026 no será homogénea y dependerá del tipo de autopista, de su régimen de explotación y de las ayudas asociadas.