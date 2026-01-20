La Guardia Civil estará más pendiente de la buena visibilidad de los cristales del vehículo, sobre todo en los días más fríos

Las multas por llevar las lunas congeladas o con escarcha, sucias o con pegatinas que impidan la visión, ascienden a 200 euros

Compartir







Con las gélidas temperaturas que está registrando España en las últimas semanas, los conductores deben estar más pendientes (todavía) del buen estado de sus vehículos. No solo en el caso del mantenimiento de las ruedas, las cadenas y las luces antiniebla, también en cuanto a la buena visibilidad tanto del parabrisas como del resto de los cristales del turismo. Así lo ha recordado la empresa Pyramid Consulting, una firma española, con sede en Madrid, especializada en asesoría jurídica y gestión de multas de tráfico y transporte:

"La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil han reforzado la vigilancia sobre el estado de los parabrisas de los vehículos, especialmente durante episodios de frío intenso y condiciones meteorológicas adversas. Circular con el parabrisas congelado o en mal estado puede dar lugar a sanciones económicas de hasta 200 euros, incluso cuando no se haya producido ningún accidente", dicen en su último comunicado.

PUEDE INTERESARTE Multas más estrictas que nunca: así funciona el nuevo sistema de radares de la DGT

El Reglamento General de Circulación (RGC) establece la obligación de mantener los cristales y sistemas limpiaparabrisas en perfecto estado, con una visión diáfana, siendo viables las multas y la inmovilización del vehículo para aquellos que presenten sus lunas sucias, dañadas, con adhesivos que obstruyan la buena visibilidad o con hielo, signos de congelación o escarcha, por el mismo motivo. Algo que le puede estar sucediendo a muchos coches que 'duermen' a la intemperie y cuyos cristales aparecen helados cada mañana.

"Hay que dedicar unos minutos a limpiar bien los cristales"

Por ello, desde la consultaría, recuerdan que "Tráfico insiste en que dedicar unos minutos a limpiar correctamente los cristales antes de iniciar la marcha es una medida básica de prevención. Mantener una visión despejada no solo ayuda a evitar multas, que pueden alcanzar los 200 euros, sino que reduce de forma significativa el riesgo de accidentes, especialmente en condiciones de baja visibilidad". Aún así, en el caso de que los conductores sean multados por alguna de las causas citadas anteriormente, también recuerdan que las sanciones se pueden recurrir:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Este tipo de sanciones, al igual que otras multas de tráfico y transporte, pueden ser recurribles cuando no están correctamente fundamentadas. En la práctica, muchas multas relacionadas con el estado del parabrisas se imponen con descripciones genéricas o sin pruebas objetivas que acrediten una visibilidad realmente comprometida. En estos casos, una revisión jurídica especializada permite valorar la viabilidad de recurso y, en su caso, solicitar la anulación de la sanción", aclaran.

La intensificación de estos controles pone de manifiesto la importancia de mantener el parabrisas y los cristales del vehículo en buen estado antes de circular. Del mismo modo, en su página web, la DGT aconseja, debido al tren de borrascas y temporales que está asolando nuestro país en estos primeros días de 2026, que todos los conductores revisen el estado de las carreteras antes de coger sus vehículos.