Patricia Martínez 26 FEB 2026 - 19:31h.

Los estudiantes han abierto una campaña de micromecenazgo para conseguir 37.000 euros

La escudería espera poder competir con su monoplaza este verano en el Formula Student

Compartir







VigoUn voraz incendio arrasó el pasado fin de semana el almacén donde los estudiantes de la escudería UVigo Motorsport, de la Universidad de Vigo, guardaban materiales, herramientas y parte del monoplaza con el que esperan competir este próximo verano en el Formula Student. El fuego se desató en el garaje y dejó las instalaciones totalmente calcinadas, aunque no hubo daños personales. Pero este incendio no les ha rendirse y han comenzado una campaña para recuperar su monoplaza.

Por suerte, el coche con el que compite el equipo no estaba almacenado en el taller, pero gran parte del material y herramientas quedaron calcinadas en el incendio que arrasó las instalaciones, tal y como han contado desde la escudería. “El chasis del monoplaza de este año ha sobrevivido, aunque tenemos que revisar aún las condiciones en las que se encuentra”, han detallado.

PUEDE INTERESARTE Ninguna universidad española está entre las 50 mejores de Europa, según el Ranking QS

"Creemos que pudo ser un cortocircuito de algo que quedó conectado en el taller", ha apuntado la team leader del equipo, Marta Cabo. Según explican, el servicio de seguridad del campus alertó a integrantes del equipo, que a su vez llamaron al 112.

Buscan un nuevo espacio donde poder reconstruir el monoplaza

Ahora, los estudiantes no se rinden, y buscan un nuevo espacio donde poder reconstruir el UM26, el monoplaza con el que competir el próximo verano en el Formula Student y reanudar su aventura. Para ello además, han iniciado una campaña de recaudación de fondos. Además, ellos mismos se están encargando de limpiar las instalaciones afectadas por el fuego: "lo estamos haciendo todo nosotros", cuentan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Nuestra idea es seguir adelante, intentando conseguir un espacio de trabajo alternativo en la universidad”, relatan, y también fondos “mediante una recaudación de cara a patrocinadores y particulares para sobrellevar la enorme pérdida económica que esto conlleva”, han explicado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Como primer paso, han abierto un portal de donaciones para intentar recuperarse de la pérdida económica que ha supuesto el incendio. Buscan recaudar los 37.000 euros necesarios para poder seguir adelante con la temporada y poder competir en FS Austria y FS Spain "con la misma ambición de siempre", detallan.

Camisetas solidarias para el "San Pepe" de este año

Además, han agradecido todos los apoyos recibidos estos días: “trabajaremos lo máximo para poder sacar esto adelante”, apuntan. Los integrantes del equipo han recibido también el apoyo de los compañeros de la Escuela de Ingenieros Industriales que han decidido como gesto solidario dedicarles la camiseta del “San Pepe 2026” y donarles el 50% de los beneficios generados por la venta de las camisetas.