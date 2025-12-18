Desde asociaciones profesionales de la Guardia Civil de Tráfico se advierte de una de las principales limitaciones del nuevo sistema: su visibilidad en condiciones de sol intenso

¿Te multarán si usas el triángulo a partir de 2026? La versión de la DGT ante una de las grandes incógnitas de las balizas V16

A pocas semanas de que todos los conductores tengan que llevar obligatoriamente la baliza V16 en el coche, una denuncia difundida en redes sociales ha reabierto el debate sobre su eficacia real en determinadas situaciones de riesgo.

El vídeo, grabado por un bombero en Valencia durante una intervención, muestra un accidente en plena curva, con un vehículo volcado sobre un lateral. En las imágenes, el profesional cuestiona la utilidad del nuevo dispositivo en un escenario complejo: "Bueno, este vídeo es para los que entienden de Tráfico. Mirad lo que nos acabamos de encontrar con esto, un accidente en plena curva, ¿vale? Con un coche sobre el lateral. Dime aquí dónde le meto esta baliza. ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la colocamos?"

Sus palabras han generado un intenso debate sobre si la baliza V16 debería ser la única señalización de emergencia o si, por el contrario, sería prudente seguir llevando también los tradicionales triángulos de preseñalización.

Desde asociaciones profesionales de la Guardia Civil de Tráfico se advierte de una de las principales limitaciones del nuevo sistema: su visibilidad en condiciones de sol intenso. Así lo explica Carlos Cantero, coordinador de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles: "Con sol intenso, esa baliza pierde eficacia. El V16 puede ser una herramienta útil, pero imponerla como única señalización creemos que es precipitado".

En la misma línea se expresa el bombero valenciano, que lanza una recomendación clara a los conductores: "Recomendación como profesional: no dejéis de llevar los triángulos en el coche. ¿Por qué? Porque en un cambio de rasante, con la luz del día esto no se va a ver; en una curva, tampoco".

"No está prohibido el triángulo. Pero si tú quieres tener un triángulo y quieres bajar a colocar el triángulo, allá tú"

La DGT defiende que la principal ventaja de la baliza V16 es su sistema de geolocalización, que permite alertar al resto de conductores con mayor antelación a través de los sistemas de navegación. "Está conectado. Lo verás en el navegador, en Google Maps, en Waze… Mire, a un kilómetro doscientos hay un vehículo parado en la carretera".

Para uno de los creadores del dispositivo, la V16 representa un salto tecnológico necesario para mejorar la seguridad vial. Asegura que existen hoy soluciones más avanzadas que sustituyen a un sistema que fue válido en su momento, pero que ha quedado desfasado.

Conviene recordar que el triángulo se implantó en el año 2000 y que, debido al elevado número de atropellos al bajar del vehículo, tres años después se hizo obligatorio el chaleco reflectante. El objetivo, entonces y ahora, es el mismo: reducir el riesgo de atropellos. Actualmente, unas veinticinco personas fallecen cada año en las carreteras españolas tras salir del vehículo en una avería o accidente.