De Madrid a Valencia: estas son las gasolineras más baratas si viajas esta Semana Santa

Las gasolineras en este eje son media un 3,1% más caras en diésel y un 1,8% más en gasolina que la media nacional

Facua denuncia irregularidades en las gasolineras tras la bajada del IVA: "Una de cada cuatro ha subido los precios"

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Esta Semana Santa el repostaje llega con una variable que no estaba en el guion hace apenas un mes. El conflicto en Irán ha empujado el barril de Brent hasta los 115 dólares, y sus efectos ya se sienten en los surtidores españoles, hasta el punto que desde el inicio de las hostilidades, el precio del diésel ha subido un 29% y el de la gasolina un 16%. Llenar un depósito de 55 litros con gasolina cuesta esta semana unos 94 euros; si es diésel, 101 euros. Y la Semana Santa, con sus millones de desplazamientos por carretera, no va a abaratar las cosas.

La autovía A-3, el corredor natural entre Madrid y Valencia, tiene además una penalización estructural conocida: según el análisis de la OCU, los combustibles en este eje son de media un 3,1% más caros en diésel y un 1,8% más en gasolina que la media nacional. Es decir, quien reposte sin planificación pagará un doble castigo, el del pico de precios por el conflicto y el de la autovía. La única alternativa es saber elegir bien dónde parar.

Antes de salir de Madrid: el margen más amplio está en el sur metropolitano

En la Comunidad de Madrid, el precio medio de la gasolina 95 ronda esta semana 1,574 euros el litro. Pero la horquilla es muy amplia. Si miramos ya el corredor natural hacia Valencia, en Rivas-Vaciamadrid varias low-cost aparecen a 1,489 €/l —Ballenoil, Plenergy o Petroprix—, mientras que otras opciones del mismo municipio, como Fuel Express en la calle Isaac Peral, 1, suben a 1,689 €/l. La diferencia es de 20 céntimos por litro, es decir, 10 euros en un depósito de 50 litros.. La recomendación es la misma que en cualquier otro viaje: repostar en Madrid antes de tomar la autovía, no en la primera gasolinera que aparezca tras los primeros kilómetros.

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Dónde repostar a mitad de camino

En torno al kilómetro 200 de la A-3, Motilla del Palancar sigue siendo la parada lógica. Pero hoy la foto cambia respecto a tu versión anterior: para gasolina 95, la opción más barata del municipio es la Repsol de la Carretera N-3 km 199,3, con 1,625 €/l, apenas por debajo de La Gaviota, que marca 1,629 €/l. En diésel, la referencia más baja no está en ninguna de esas dos, sino en la Soc. Coop. A Inmaculada Concepción, con 1,697 €/l, frente a los 1,869 €/l de la Repsol de la N-3. En un depósito de 50 litros, esa diferencia en diésel supone 8,60 euros.

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Dónde repostar a la entrada de Valencia

La comarca de Requena-Utiel sigue siendo un buen último punto antes de entrar en Valencia, pero hoy ya no conviene destacar la Cooperativa El Progreso como la mejor referencia general. Para venta al público, FACUA sitúa por delante a Gasexpress (Calle Constitución, 77) y Ballenoil (Carretera Nacional III km 277), ambas en 1,499 €/l. La propia Coop. El Progreso queda en 1,549 €/l y, además, figura como venta restringida. Incluso la Repsol de la Carretera Madrid-Valencia km 275,5 aparece en 1,569 €/l.

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Dónde repostar en Valencia

En la provincia de Valencia, la gasolina 95 tiene hoy una media de 1,581 €/l. En Valencia capital, FACUA sitúa la gasolina 95 desde 1,449 €/l en Gasexpress (Calle Pío XI, 41), y el cinturón metropolitano sur sigue siendo muy competitivo: Petroprix en Albal está en 1,489 €/l, y en Massanassa aparecen Plenergy, Ballenoil y Gaslander también en 1,489 €/l. Eso deja un ahorro aproximado de entre 4,60 y 6,60 euros por depósito de 50 litros frente a la media provincial, según el punto elegido.

La herramienta imprescindible para el día de la salida

Los precios están cambiando con una velocidad inusual. La única fuente fiable para saber con exactitud cuánto cuesta repostar en cada punto del trayecto el día concreto del viaje es el Geoportal oficial del Ministerio para la Transición Ecológica.

El consejo más rentable sigue siendo el mismo: planificar las paradas antes de salir, no durante la operación salida. Las gasolineras directamente sobre la autovía son siempre las más caras del tramo.