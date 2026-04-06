Celia Molina 06 ABR 2026 - 20:15h.

El actor, que ganó un Goya en 2023 por su trabajo en 'As Bestas', se crió con cuatro hermanas mayores y un "enigmático" padre

Luis Zahera lamenta a sus 59 años no haber tenido hijos: “Me focalicé demasiado en el curro y, ahora, me arrepiento"

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Luis Zahera, el actor secundario con más potencia del panorama cinematográfico nacional, se encuentra inmerso en la promoción de su nueva película, 'Zeta', que coprotagoniza junto a Mario Casas. Aunque el papel de malo, malísimo - que le valió un Premio Goya por su interpretación en 'As Bestas' - le queda que ni pintado, en esta ocasión, el actor gallego da vida a un exagente del CNI, cuya veteranía y conocimientos serán clave para el desarrollo de la trama, basada en la persecución del narcotráfico.

En su cuenta de Instagram, gestionada por su empresa de representación, ha anunciado su participación en la segunda temporada de la serie 'Clanes' (con una fotografía en la que, todo hay que decirlo, se parece muchísimo a Robert de Niro), después del éxito de su última producción en streaming, 'Animal'. Y, aunque en sus redes no falta información alguna en cuanto a su carrera profesional, no hay atisbo ninguno de sus relaciones personales, que para sus fans son absolutamente desconocidas.

Luis no tiene hijos, pero sí tiene siete sobrinos

Más allá de las amistades que establece en el set de rodaje - y que aparecen con él en las fotografías de su cuenta - a Luis no se le conoce ninguna pareja y, a sus 59 años, tampoco ha tenido hijos. Algo de lo que se arrepintió en una entrevista que dio el año pasado en la 'La Razón': "No tengo hijos. Y ahora lo lamento. Me focalicé demasiado en el curro. Mi padre me educó así, con la idea de que el trabajo dignifica. Y yo me lo creí. Pero ahora, que he llegado al sitio al que quería, pienso que quizá debí haber vivido otras cosas", confesó, confirmando que carece de descendencia.

Ese afán por los niños que tiene ahora lo compensa con el cariño sus siete sobrinos: dos por parte de cada una de sus hermanas, excepto una, que sólo tiene un retoño. Luis no suele hablar mucho de ellos aunque, en alguna entrevista sí ha mencionado a su sobrino Mateo quien, muy consciente de su maestría en los papeles de villano, le pregunta "a cuántos va a matar" cuando el actor comienza una nueva producción.

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Su padre tenía dos hermanastras a las que nunca nombró

Aunque Zahera siempre dice que su padre creía que "gobernaba" su casa, en realidad, era su madre la que llevaba la batuta en la familia. Cariñosamente, ella le llamaba José (de José Luis) y fue, precisamente su "mamá" quien le apoyo en su carrera artística, pues su padre le dijo que era un "profesión de putas y de maricones" y que con eso no podría ganarse la vida.

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En el podcast 'Podium Podcast' Luis explicó que siempre vivió en un fuerte "matriarcado" y que, en su casa, "se hacía lo que decían ella y sus cuatro hermanas mayores". Era su mamá la que, después de trabajar fuera de casa todo el día en su propia tienda de ropa, "se dedicaba en cuerpo y alma a sus hijos" y, para él, era un lujo recibir sus cuidados. Gracias a su apoyo, se fue a trabajar a Nueva York, donde comenzó pues su profesión como actor.

En cuanto a su padre, el intérprete contó en 'Viajando con Chester' que siempre fue un hombre "enigmático", al que nunca llegó a conocer de verdad: "Mi padre tenía dos hermanastras y nos enteramos de mayores que no se comunicaba con ellas. Ese señor era un enigma. Era de aquellos padres que no te daba un beso ni un abrazo. Cuando tuvo nietos decía que quitaran a los niños de ahí. Yo creo que él se comunicaba con una especie de humor negro. Te decía: 'hijo mío, ¿por qué no te suicidas? Tu vida no tiene sentido'. Yo estoy convencido de que era humor negro", dijo, dejando ver lo complicada que fue su relación con él.