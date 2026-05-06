Las matrículas de color rosa en Francia tienen un significado especial que no es válido en España

Esta matrícula indica que es temporal, y se ha implementado para reducir fraudes y problemas burocráticos

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Si en los próximos meses cruzas la frontera o te encuentras en una autopista cerca de los Pirineos con un coche que luce una matrícula de color rosa, no se trata de una personalización caprichosa ni de una rareza estética. Es una señal oficial del Estado francés con una función muy concreta, y su significado no tiene equivalente en el sistema español de matriculación.

Qué son y para qué sirven

A partir del próximo 1 de enero de 2026, si conduces por Francia, puede ocurrir que te cruces con coches con matrícula rosa. El Gobierno francés ha decidido hacer cambios en el formato de matrícula temporal para que las autoridades puedan distinguir mejor los coches que llevan estas placas. La medida busca acabar con ciertos fraudes que se cometen con las matrículas temporales.

Más concretamente, a partir del primer trimestre de 2026, Francia introduce un nuevo tipo de matrícula de color rosa, reservada a los vehículos nuevos, importados o de prueba. Estas placas conservan el conocido código provisional «WW», pero introducen una importante innovación: una fecha de validez visible directamente en la placa.

El problema que quieren resolver

La lógica detrás del cambio cromático no es baladí. Cada año, Francia emite más de 460.000 placas WW. El número de combinaciones tiene un límite, y la consecuencia es que se tienen que reutilizar cada 14 meses. Básicamente, un coche nuevo puede llevar hoy la misma matrícula que uno importado hace dos años. Y si el anterior propietario no cambió la placa cuando le tocaba o ha intentado cometer alguna irregularidad, ya está el lío servido. Además, las autoridades no pueden comprobar a simple vista si la placa es válida o no.

Uno de los problemas derivados del mal uso de las matrículas temporales WW es que algunos conductores reciben multas por infracciones que no han cometido, ya que como hay conductores que utilizan estas matrículas durante mucho tiempo, hay casos en los que ese número se asigna a un nuevo vehículo, por lo que hay dos vehículos circulando con las mismas placas.

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Las matrículas rosas actúan como solución visual, y por eso las placas provisionales serán tan llamativas que cualquier agente pueda identificar de un simple vistazo de qué tipo de placa se trata. Ningún otro país europeo usa este color, así que tampoco da lugar a confusión.

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Por qué ese significado no es igual en España

En España no existe ninguna matrícula de color rosa, y el sistema de placas de color que sí existe funciona con una lógica completamente diferente. Además de la matrícula ordinaria con dos bloques de números y letras de color negro sobre fondo blanco con el logo europeo, existen en España otro tipo de matrículas para otros vehículos o situaciones especiales.

Azul la llevan los taxis y VTC de hasta 9 plazas, con caracteres blancos sobre fondo azul. Verde son las placas temporales usadas en varios supuestos concretos, como vehículos procedentes del extranjero o pendientes de matriculación definitiva. Roja la llevan los remolques y semirremolques, con fondo rojo y caracteres negros. Amarilla identifica a los ciclomotores de dos ruedas de hasta 50 cc, con caracteres negros sobre fondo amarillo.

El lado oscuro de las WW en España

La introducción de las matrículas rosas en Francia tiene también una dimensión que preocupaba especialmente en el lado español de la frontera. España ya las vigilaba de cerca: las antiguas placas WW se usaban para camuflar vehículos robados y eludir controles. Los Mossos d'Esquadra y los agentes de la Agencia Tributaria comenzaron a detectar un aumento de vehículos con matrículas que comenzaban por las letras WW. El problema es que obtener una matrícula WW cuesta apenas 11 euros y requiere un trámite mínimo, lo que la convertía en una vía rápida y barata para camuflar coches robados o en investigación.

Las nuevas placas rosas, con su llamativo color y la fecha de caducidad impresa a la vista, buscan cerrar precisamente esa vía. Gracias a la fecha de caducidad impresa, los controles podrán realizarse más fácilmente, sin tener que consultar la base de datos nacional. De un vistazo, será posible detectar un vehículo cuya matrícula temporal ha caducado.