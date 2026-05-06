El 6 de mayo de 2023 se celebró la coronación del rey Carlos III, ocho meses después del fallecimiento de Isabel II

El rey Carlos III cumple dos años con cáncer: su vida actual en plena polémica y lo que se sabe sobre su salud

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Este miércoles, 6 de mayo, se cumplen tres años de la coronación del rey Carlos III, un aniversario que invita a hacer balance sobre los desafíos personales que ha enfrentado el soberano desde el inicio de su reinado, el cáncer en el que se encuentra inmerso, los cambios de la Corona y las polémicas actuales que han empañado la imagen de la familia real británica.

La ceremonia de la Coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster ya anticipaba algunas de las líneas maestras que el monarca quería imprimir a su mandato: una institución más austera, modernizada y con mayor sensibilidad hacia cuestiones sociales y medioambientales.

Desde entonces, el rey ha impulsado lo que muchos expertos británicos han denominado una 'monarquía reducida', limitando el número de miembros activos de la familia real y concentrando la representación institucional en un núcleo más estrecho.

En estos tres años, Carlos III ha tratado de dejar claro su sello personal, heredado en parte de su larga etapa como príncipe de Gales. Su compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad y la arquitectura ha seguido muy presente en su agenda. Sin embargo, esta evolución no ha estado exenta de dificultades. Ni de escándalos.

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El expríncipe Andrés, clave en la crisis de la Corona británica

Uno de los principales focos de polémica sigue siendo la situación de su hermano, el ya expríncipe Andrés. A pesar de haber sido apartado de la vida pública por sus escándalos pasados con Jeffrey Epstein, su figura genera, más que nunca, tensiones dentro de la institución.

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En los últimos meses, la filtración de nuevos vínculos con el difunto magnate y la posterior detención del exduque de York, así como el papel de Sarah Ferguson, ha obligado a la Casa Real británica a gestionar cuidadosamente su imagen para evitar un mayor desgaste reputacional.

De hecho, el propio rey se vio en la obligación de elegir bando y emitir un comunicado, manifestando que haría todo lo que estuviera en su mano para ayudar a las autoridades.

El cáncer de Carlos III

A este contexto se suma un factor clave: la salud del propio monarca. El diagnóstico de cáncer de Carlos III, anunciado el 5 de febrero de 2024, marcó un antes y un después en su reinado.

Desde entonces, la información sobre su estado ha sido escasa. A finales del pasado año, el Palacio de Buckingham confirmó que el rey continuaría con su tratamiento durante 2026, pero desde entonces no se han ofrecido actualizaciones sobre su evolución ni su estado de salud.

Tampoco se ha aclarado si la enfermedad se encuentra en remisión, lo que se considera poco probable teniendo en cuenta que, con el cáncer de Kate Middleton, sí se anunció.

Este silencio informativo ha generado cierta inquietud entre los seguidores de los Windsor y todo tipo de rumores, especialmente en comparación con la mayor transparencia mostrada en otros momentos.

No se han precisado aspectos como el tipo de tratamiento que sigue el monarca o su estado clínico actual. Aun así, a sus 77 años, Carlos III ha mantenido una agenda institucional casi intacta.

A diferencia del año pasado y el anterior, cuando sí tuvo que reducir o posponer compromisos, en lo que va de año no se ha provocado ninguna atribuida directamente a su estado de salud, reforzando esa imagen de continuidad y normalidad que la Casa Real británica intenta proyectar. Cabe destacar que el monarca es conocido por ser un 'workaholic' por lo que, a pesar de su enfermedad, su compromiso con la Corona parece inquebrantable.

La situación económica de Carlos III y la monarquía

Al mismo tiempo, la gestión económica de la institución sigue siendo objeto de escrutinio. El sistema de financiación de la monarquía británica, basado en el llamado Sovereign Grant, asignación vinculada a los beneficios del Crown Estate, ha continuado proporcionando estabilidad financiera.

Mientras la Casa Real española recibe de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) poco más de 8 millones de euros, Carlos III, como jefe de la casa Windsor, percibe una subvención de 86,3 millones de libras -algo más de 100 millones de euros-.

En estos momentos, el mayor desembolso de la Corona es el propio Palacio, que se encuentra en medio de una renovación sin precedentes, con un costo estimado en 369 millones de libras, unos 426 millones de euros.

En cuanto a Carlos III, según la lista de los más ricos de 2025 del 'Sunday Times', su patrimonio alcanzó las 860 millones de dólares, es decir, más de mil millones de euros, posicionándolo como uno de los monarcas más ricos de Europa y entre las 300 personas más ricas del Reino Unido. Todo ello gracias a la Subvención Soberana, el Ducado de Lancaster y a inversiones privadas.