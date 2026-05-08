Telecinco.es 08 MAY 2026 - 09:16h.

Disfruta de las novedades que traen las más de 22 marcas expositoras, accede a las pruebas de conducción de algunos modelos y disfruta de los modelos clásicos expuestos

Más de 10.000 m2 para disfrutar de tu pasión por los coches en los Jardines del Palacio del Infante Don Luis

El evento referente del motor en la Comunidad de Madrid regresa con su tercera edición

Compartir







Si eres de los que se les acelera el pulso con el rugido de un motor o que siguen cada novedad del sector con devoción apunta esta fecha: los días 23 y 24 de mayo de 2026 Boadilla del Monte se convierte en la capital del automóvil con la tercera edición del MQC Boadilla Cars. Y lo mejor: la entrada es completamente gratuita.

Un enclave único para los amantes del motor

El escenario vuelve a ser el mismo que enamoró al público en las ediciones de 2024 y 2025: los jardines del Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte. Más de 10.000m2 al aire libre donde las marcas más importantes del mercado presentan sus últimas novedades, un entorno que convierte la visita en algo más que un simple escaparate de coches.

PUEDE INTERESARTE Vuelven los Premios MQC, un homenaje a la excelencia del motor

Con gran afluencia de público en las dos ediciones anteriores -más de 21.000 asistentes en cada una de ellas- esta tercera cita llega con más marcas y más motivos para no perdérsela.

Qué puedes hacer en MQC Boadilla Cars

El recinto contará con 3 zonas bien diferenciadas:

Exposición general de vehículos

La zona central del evento es la exposición abierta al público donde las marcas participantes muestran sus modelos más punteros. Puedes acercarte a los coches, explorar sus interiores, apreciar cada detalle y cómo no hacerte fotos con tu modelo favorito (#MQCBoadillaCars). Pasea por esta zona de carpas a tu ritmo. Si estás pensando en cambiar de coche, difícilmente vas a encontrar una mejor oportunidad para comprar de primera mano toda esta oferta en un solo lugar.

Zona de pruebas: ponte al volante

Una de las grandes novedades de esta edición: la posibilidad de probar los coches. No es lo mismo verlos que sentirlos. Estos son las marcas y modelos disponibles:

KIA

KEv5, Ev2, Pv5 passenger y Ev4

VOLVO

EX90, EX30 Cross Country, XC60,

POLESTAR

Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4

Zona de clásicos

Si eres de los que disfrutan el motor más allá de las últimas tendencias, podrás disfrutar también de una selección de coches clásicos: auténticas joyas de la historia del automóvil que merecen una visita por derecho propio

Más de 22 marcas en un mismo espacio

MQC Boadilla Cars reúne este año a 22 fabricantes, desde marcas consolidades hasta los nuevos ‘players’ que están redefiniendo la movilidad eléctrica en Europa: Audi, Changan, Citroën, CUPRA, Dongfeng, Hyundai, JAECCO, Jeep, KIA, Leap Motor, MG, OMODA, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, SEAT, Suzuki, Volvo, XPENG y BYD… Una convivencia inédita entre marcas clásicas y los nuevos fabricantes que están cambiando las reglas del juego. Todo en el mismo recinto y en el mismo fin de semana.

Cómo llegar al Palacio del Infante Don Luis, fechas y horarios

El evento se celebra el sábado 23 de mayo de 10:00 a 20:00 horas y el domingo 24 de mayo de 10:00 a 14:00 horas en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, a menos de 20 minutos del centro de Madrid.

El acceso es libre y gratuito y puedes acceder tanto en transporte público como privado. Resérvate ya la fecha y comienza a hacer planes. Un plan completo para disfrutar de una mañana o tarde diferente. ¿Con quién vas a venir?

Recuerda que MQC Boadilla Cars es un evento apto para toda la familia y no sólo para los más apasionados del motor. Los Jardines del Palacio del Infante Don Luis ofrecen un entorno verde, amplio y cómodo en donde los más pequeños también puede disfrutar.