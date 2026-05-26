El radar multaba a los conductores que circulaban a velocidades permitidas por la señalización vertical de la vía

La DGT advierte: multas de hasta 200€ por llevar el móvil en la mano al volante aunque no se use

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CádizLa Dirección General de Tráfico tendrá que devolver el dinero de miles de multas de velocidad por un radar mal señalizado. Se trata de un cinemómetro ubicado en la Autovía del Mediterráneo (A-7) entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz, según informa '20 Minutos'.

El radar multaba a los conductores que circulaban a velocidades permitidas por la señalización vertical de la vía. Este fallo ha provocado que la DGT tenga que invalidar las sanciones y proceda a reembolsar el dinero cobrado en ese tramo.

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El radar multaba a los conductores que iban a 80 km/h

El radar empezó a operar en septiembre de 2025 en el tramo ubicado en la autovía A-7, entre San Roque y Algeciras. La carretera está señalizada como una zona en la que se permite circular a 100 kilómetros por hora pero el radar estaba configurado para sancionar a todos los coches que superasen los 80 km/h.

Este fallo se ha descubierto gracias a un conductor que, después de recibir dos multas (una de 100 y otra de 300 euros), recurrió a la DGT alegando la ilegalidad de las mismas debido a la señalización que hay en ese tramo. Después de comprobarlo, la DGT se ha visto obligado a rectificar y derogar las sanciones impuestas a los afectados que circulaban en esa franja de velocidad.

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Los pasos a seguir si eres uno de los afectados

Los conductores que se encuentren en una situación parecida pueden presentar una alegación en los 20 días naturales tras recibir la notificación. El trámite puede realizarse mediante la sede electrónica de la DGT con el sistema Cl@ve, por correo postal o de forma presencial en cualquier oficina de tráfico.

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El recurso puede fundamentarse en la falta de pruebas suficientes o defectos de forma. En este caso, la contrariedad que hay entre el radar y la señalización es motivo de sobra para reclamar. Es importante verificar todos los detalles cuando se recibe una sanción para no acabar pagando multas ilegales.

Pero hay que ser conscientes de que una vez que comienzas el proceso de reclamación pierdes automáticamente el derecho al descuento del 50% por pronto pago, por lo que no es recomendable recurrirlas cuando las multas están bien realizadas.