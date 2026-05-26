La DGT advierte: multas de hasta 200€ por llevar el móvil en la mano al volante aunque no se use

David Soriano 26 MAY 2026 - 06:45h.

La última reforma de la Ley de Tráfico eliminó la posible ambigüedad que hubiera en lo que se consideraba usar el móvil o simplemente sujetarlo, endureciendo la posible multa.

"¿Sabe por qué le he parado?": cómo responder cuando te da el alto la policía

Compartir







La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tras su última gran reforma aprobada en marzo de 2022, supuso un refuerzo en la dureza de ciertas sanciones económicas y amplificó la vigilancia de las carreteras españolas, especialmente enfocándose en distracciones y exceso de velocidad, las grandes causas de siniestralidad. La DGT, además, decidió atajar de raíz uno de los mayores problemas de interpretación de la anterior normativa: la subjetividad de qué se considera o no “usar” un teléfono.

Sujetar el móvil ya es infracción grave, se use o no

Cierto es que parece complicado justificar por qué se tiene el teléfono móvil en la mano mientras se conduce si no se está usando activamente, incluso aunque sea en las paradas en semáforos (comportamiento que está prohibido porque parados o no, estamos circulando). Aunque demos beneficio de la duda de pensar que alguien simplemente tiene el móvil en la mano sin que esté siendo activamente utilizado, la Dirección General de Tráfico, desde la reforma legislativa anteriormente mencionada, no va a ser tan benévola.

El cambio legislativo buscó eliminar la ambigüedad que permitía a algunos conductores eludir multas alegando que solo estaban moviendo el móvil de sitio o mirando la hora o si tenían notificaciones y según ellos, eso no era usarlo como tal. Para la DGT, y así se refleja en la normativa vigente, la distracción comienza en el momento en que una mano se retira del volante para sujetar el dispositivo. Este gesto reduce drásticamente la capacidad de reacción ante un imprevisto, como un frenazo del coche precedente o la irrupción de un peatón en la calzada.

Como demuestran los últimos datos relativos a 2025, las distracciones se mantuvieron como el factor concurrente más habitual en los accidentes con víctimas en España, consolidándose como una causa principal en la siniestralidad vial. Por tanto, teniendo en cuenta que estas aparecen en uno de cada tres accidentes aproximadamente, estas campañas de vigilancia de uso del móvil han sido especialmente sonadas. Por ejemplo, destaca la campaña celebrada del 6 al 12 de octubre del pasado año, en el que fueron controlados 404.258 vehículos y se denunciaron a 7.983 conductores con un total de 8.088 denuncias (algunos cometieron varias infracciones). De esas 8.088 denuncias impuestas, 3.283 lo fueron por conducir con el móvil en la mano, lo supuso un 40,6% de las denuncias formuladas.

La ciencia de la seguridad vial explica este fenómeno con un concepto conocido como “ceguera por inatención” y explica que, cuando un conductor retira una mano del volante para coger el móvil, no solo pierde capacidad de maniobra física, sino que su cerebro desconecta parcialmente de la carretera. A una velocidad de 120 km/h, mirar el teléfono durante apenas cuatro segundos implica recorrer a ciegas una distancia equivalente a más de tres campos de fútbol, por lo que esta desconexión cognitiva impide reaccionar ante imprevistos cotidianos, como la frenada brusca del coche precedente o la irrupción de un animal en la calzada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Multa de 200 euros y 6 puntos menos en el carnet de conducir

Actualizada la legislación para evitar las zonas grises en la interpretación de lo que es usar un móvil, ahora el mero hecho de sujetar el dispositivo con la mano mientras se conduce es una infracción grave. Lo encontramos en el artículo 76.g de la Ley de Tráfico, que considera con este rango de gravedad “utilizar, sujetándolo con la mano, o manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza del usuario, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las anteriores, conducir utilizando manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación”.

El castigo por este gesto se ha endurecido drásticamente para reflejar su peligrosidad; aunque la multa económica se mantiene en los 200 euros, la detracción de puntos ha subido de tres a seis, lo que supone perder la mitad del saldo total de un conductor novel o un 40% del de un conductor veterano que tuviera el máximo de puntos posibles, que hoy por hoy son 15. El único caso de uso de móvil que resta solamente tres puntos en lugar de seis es si el móvil se utiliza para funciones como GPS o escuchar música y está colocado en soportes homologados que no obstaculicen la visión del conductor ni interfiera con los sistemas de seguridad, que sería otro motivo de multa. Si nos pillan tocando el móvil en el soporte, 200 euros y 3 puntos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por aclarar más uno de los puntos anteriores, hay que recordar que esta prohibición se mantiene activa mientras el conductor esté en circulación, lo que incluye las detenciones en semáforos en rojo o las retenciones por atascos. Legalmente, el vehículo solo se considera fuera de la circulación cuando está estacionado de forma reglamentaria, por lo que aprovechar un semáforo para consultar una notificación sigue siendo motivo de sanción.