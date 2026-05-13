España pone una multa cada 5 segundos: la DGT confirma su preocupación tras marcar récord histórico

David Soriano 13 MAY 2026 - 06:45h.

Según datos del Anuario Estadístico General 2025 de la Dirección de Tráfico, el pasado 2025 se pusieron por primera vez más de seis millones de sanciones económicas.

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La Dirección General de Tráfico ha presentado las cifras anuales del año pasado en materia de sanciones por no cumplir la normativa vigente. El Anuario Estadístico General arroja cifras sorprendentes que ponen de manifiesto que, si por primera vez se han superado los 6 millones de denuncias y propuestas de sanción económica, es que el ritmo de infracciones no deja de crecer a pesar de las distintas iniciativas de conducción segura y el objetivo final de cero muertes en carretera.

Récords en sanciones y recaudación

La DGT ha hecho público recientemente el Anuario Estadístico General 2025, en el podemos observar datos interesantes sobre la movilidad en nuestro territorio. Sin duda, uno de los más llamativos lo hemos encontrado al echar un vistazo a la tabla 32, correspondiente al número de denuncias. La cifra es demoledora: en 2025 se pusieron un total de 6.106.354 denuncias por infracciones de tráfico.

Para que nos hagamos una idea, es una cifra récord que supera en un 12,81 % los datos de 2024 (5.413.100 denuncias) y en un 18,61 % los de 2023 (5.148.398 sanciones). Como vemos, en tan solo dos años hay un millón más de multas de tráfico por año y se doblan los datos de 1990, cuando se registraron 3.088.850 sanciones. Para aplicarlo a datos más fáciles de comprender, si dividimos las 6.106.354 denuncias en los 365 días que tuvo 2025, se ponen un total de 16.730 al día, 697 a la hora, casi 12 por minuto o una multa de tráfico cada 5,2 segundos. En cuanto al motivo que las causa, dos de cada tres infracciones siguen siendo por exceso de velocidad.

Todo ello teniendo en cuenta, además, que ni siquiera se incluyen dentro de estas estadísticas las multas de tráfico que se pongan en Cataluña o País Vasco, que tienen las competencias transferidas (en Navarra entrará en vigor a mediados de 2026). Andalucía es la comunidad autónoma más infractora, con 1.526.897 denuncias, seguida de la Comunidad Valenciana con 939.573 y la Comunidad de Madrid con 721.465. Hay que recordar que en Madrid está en la M-40 el radar que más multa de España.

Como es evidente, teniendo en cuenta que con el tiempo se ha ido incrementando el valor de la sanción económica por diferentes infracciones, también supone un récord de recaudación. Si echamos un vistazo a los datos de ingresos totales por sanciones según provincia, nos arroja un total de 594.081.767 euros. Las provincias que más colaboran en llenar la hucha de la DGT son Albacete (70.421.527 euros), Alicante (39.781.446 euros) y Almería (32.835.601 euros).

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Cada vez cumplimos menos las normas de tráfico

Más allá del sempiterno debate sobre si la Dirección General de Tráfico solamente vela por nuestra seguridad o hay un afán recaudatorio, lo cierto es que las cifras no engañan y, si hay récord de multas, es que hay récord de infracciones, teniendo en cuenta que las estadísticas solamente recogen a quienes se ha pillado, mientras que habrá otros tantos millones de infracciones que no han sido ni siquiera detectadas.

En paralelo al incremento de recaudación, también lo ha hecho la inversión en nuevos y más sofisticados sistemas de vigilancia. Se han ido sumando una serie de dispositivos que trabajan de forma automatizada, tanto en radares fijos y de tramo como mediante la colocación de los efectivos radares móviles Veloláser. De esta forma, puede aumentar el número de denuncias sin necesidad de que tenga que crecer proporcionalmente el número de recursos humanos de las agrupaciones de tráfico. Con la próxima incorporación de los drones que están certificados por el Centro Español de Metrología (CEM) y pueden poner multas, se espera que el número de una multa cada 5 segundos acabe siendo anecdótico con lo que esté por venir.

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Como el objetivo público sigue siendo la reducción de la siniestralidad, también estas cifras dan la razón a la DGT en su presión sobre los conductores, pues parece ser efectiva. En 2025, la Dirección General de Tráfico contabilizó 1.028 siniestros mortales en los que fallecieron 1.119 personas y 4.936 sufrieron heridas que requirieron hospitalización. En comparativa interanual con respecto de 2024, los datos reflejan una disminución de 35 fallecidos menos (un 3% menos), siendo este el segundo valor más bajo desde 1960, solamente superado por el de 2019 y sin tener en cuenta los años de pandemia (2020 y 2021) porque el menor número de trayectos distorsionó las estadísticas).

Sea como sea, hay que reconocer que, si todavía en torno a dos tercios de las sanciones siguen siendo por exceso de velocidad, es que algo no estamos haciendo bien los conductores, pues la mayoría de las sanciones de exceso de velocidad llegan a través de radares fijos y de tramo, que por ley no solamente se sabe dónde están colocados, sino que están debidamente señalizados cuando nos lo encontramos en carretera.