Código 12 del carnet de conducir: dónde está y para qué sirve

El código 12 se encuentra en el reverso del carnet de conducir y detalla unos puntos que el conductor debe cumplir por ley

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MadridEl carnet de conducir es un documentado de identidad que muestra las capacidades y restricciones de un conductor. En él, en su reverso, hay distintos códigos que hay que conocer. Uno de ellos es el denominado código 12. Un dato que juega un papel muy importante y que deja claras obligaciones y limitaciones del conductor que hay que saber por ley.

El código 12: dónde está y para qué sirve

El código 12 se encuentra discretamente situado en la esquina inferior izquierda del reverso del carnet de conducir. A pesar de su ubicación poco destacada, este código es una herramienta indispensable para las autoridades de tráfico como la Dirección General de Tráfico (DGT) en España.

Este código numérico es un indicador de las limitaciones y restricciones específicas asignadas al conductor. Estas restricciones pueden variar desde limitaciones en el tipo de vehículo que se puede manejar hasta restricciones debidas a condiciones físicas o de salud del conductor.

Limitaciones de las que habla el código 12

Un ejemplo común es el subcódigo "01", que especifica que el conductor necesita llevar gafas cuando esté practicando la conducción. Este tipo de limitación es crucial para garantizar que el conductor y las autoridades sean conscientes de las necesidades específicas de cada persona que se pone al volante..

Otros códigos están vinculados a discapacidades físicas o sensoriales, como la necesidad de usar prótesis auditivas o dispositivos especiales de conducción. Estas restricciones son esenciales para la seguridad del conductor y de otros usuarios de la vía, garantizando que todas las discapacidades sean debidamente consideradas y acomodadas en la práctica de la conducción.

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Algunos códigos limitan la conducción a un radio específico alrededor del lugar de residencia del conductor (código 05.02). Estas restricciones están diseñadas para garantizar que los conductores mayores conduzcan en condiciones que maximicen su seguridad y la de otros. De la misma forma hay códigos referidos a restricciones por causas médicas, que especifican la necesidad de una caja de cambios o un embrague adaptado.

La importancia del código 12 y su control

Las limitaciones del código 12 son fundamentales para asegurar que cada conductor esté operando dentro de sus capacidades y restricciones específicas. Esto reduce significativamente el riesgo de accidentes y mejora la seguridad general en las carreteras.

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Además, hay que tener en cuenta que estas restricciones no son estáticas; pueden ser revisadas y ajustadas a medida que cambian las circunstancias del conductor, como mejoras en su salud o cambios en su capacidad de conducción.

El código 12 en el carnet de conducir es una herramienta crucial en la gestión de la seguridad vial. Este código, junto con sus subcódigos, proporciona un marco detallado de restricciones y adaptaciones necesarias para garantizar que cada conductor esté en las mejores condiciones posibles para operar un vehículo. Al comprender y respetar estas restricciones, los conductores contribuyen significativamente a la seguridad y eficiencia de nuestras carreteras.