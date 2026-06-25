Muchos no lo saben: la multa que te puede caer por llevar la matrícula sucia

David Soriano 25 JUN 2026 - 06:15h.

La legislación española en materia de tráfico contempla la obligación en todo momento de que un vehículo pueda ser identificado.

La DGT advierte: llevar el coche demasiado sucio está multado si afecta a la visibilidad de la matrícula o los cristales

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La placa de matrícula es el principal indicativo de la identidad individualizada de cada vehículo. Es algo así como el equivalente al DNI para las personas, permitiendo una rápida identificación por parte de las autoridades en caso de tener que poner alguna sanción económica o siendo útil en caso de tener que rellenar un parte amistoso en caso de colisión. Por lo tanto, dada la importancia de esta sucesión de números y letras, resulta imprescindible estar pendientes de su correcta limpieza para que no haya ningún elemento que dificulte apreciar correctamente la identificación.

La importancia de la limpieza de la matrícula

Mantener el coche limpio suele entenderse como una cuestión puramente estética o de cuidado personal del vehículo que depende del grado de escrupulosidad del dueño. Sin embargo, a pesar de que eso puede ser así en muchas partes del vehículo, para la Dirección General de Tráfico el estado de limpieza de ciertos componentes exteriores es un asunto es un tema que no admite mucho debate: deben estar lo más limpios posibles. Es el caso de una placa de identificación que esté lo suficientemente sucia de barro, polvo acumulado o insectos hasta el punto de que dificulte la legibilidad de sus números y letras.

La obligación de poder identificar de manera independiente a cada vehículo viene contemplada en la legislación española en materia de tráfico. Así figura por ejemplo en el artículo 76.p) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que fija como infracción grave “incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación”.

Hay que tener en cuenta que la identificación del vehículo que figura en la placa de matrícula es un elemento que permite a la Dirección General de Tráfico y los agentes de tráfico acceder a datos de interés del vehículo como si tiene pasada o no la ITV, seguros o multas pendientes. En el caso de que la falta de limpieza impida comprobar cuál es el número de matrícula, esta labor queda oculta y por tanto se considera un agravante, puesto que evidentemente no va a venir el policía a limpiarla para conocer qué se esconde debajo de la suciedad.

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Precisamente por esa función que tiene para ser el punto de acceso a la información oculta de un vehículo, así como ser el número por el que se identifican ciertas infracciones como los excesos de velocidad al ser pillados por un radar cinemómetro, el descuido en el estado de limpieza de la placa de matrícula se considera una ocultación, aunque se estime como involuntaria si lo que se observa no da indicios de nada más grave, ya que si se estima que se está tratando de ocultar deliberadamente la numeración podría ser objeto de sanción hasta 6.000 euros. Como infracción de categoría grave que es el mal estado de la placa de matrícula, el importe de la sanción económica está fijado en 200 euros de multa, que podrían reducirse al 50% por pronto pago si no se ejecuta el derecho a recurrir que tiene el denunciado.

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A efectos, también puede entrar en este mismo tipo de sanción según el artículo 76.p de la Ley de Tráfico el tener fundida la luz de matrícula. Esta bombilla es la que permite identificar a cada vehículo en condiciones de baja luminosidad, por lo que circular con ella fundida supone un impedimento para la correcta identificación de la numeración del vehículo, como si de la propia suciedad se tratase, por lo que también conviene revisar periódicamente que esta luz esté funcionando.

Igualmente, no todo es limpieza o iluminación correcta, sino que el estado de una placa de matrícula también debe estar lo más cercano a su estado natural cuando estaba nueva. Esto supone que se debe comprobar que no presenta dobleces, roturas o deformaciones. Además de poder ser un obstáculo para una correcta identificación de la numeración, puede ser un peligro de seguridad vial. Pongamos la hipótesis de tener la mala fortuna de atropellar a un peatón. Estos defectos podrían ser un agravante del infortunio y causar lesiones y cortes más graves a la persona atropellada.

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Una limpieza sencilla que puede ahorrar 200 euros

El proceso para tener una matrícula limpia es tan sencillo que no tenerla en condiciones está más relacionado con el despiste de comprobar su estado que con una tediosa operativa de limpieza. En líneas generales, aquellos que suelen lavar a menudo el coche, ya sea mediante autolavado o de forma manual mediante las mangueras de agua a presión (cuidado con rociar agua a poca distancia, pues podría levantar la pintura de los números y letras de la matrícula) tendrán la matrícula en un estado limpio al igual que el resto de la carrocería y los cristales (otro elemento que, de no estar suficientemente limpio, supone una multa de la DGT), por lo que la limpieza de este elemento concreto estaría incluida en el mantenimiento periódico que realices.

Sin embargo, para los propietarios que no bañan tanto a su vehículo, deberían imponerse la obligación de tener frecuentemente un repaso al estado placa de matrícula, algo que puede ser tan simple como dar friegas con un paño empapado, que elimine la suciedad superficial y los insectos, que es lo más frecuente que haya en esta pieza frontal. Para la placa trasera, que se ensucia bastante menos, podríamos usar el mismo trapo tras aclararlo primero. Hay productos de limpieza exclusivos para las placas de matrícula, pero si no te dedicas a la conducción off-road, su gasto extra puede ser prescindible.